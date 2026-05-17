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बिहार में नया प्रशासनिक बदलाव, 34 अधिकारियों को मिला जिले का प्रभार.. देखें लिस्ट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 34 IAS अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभारी सचिव बनाया. विकास योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक सुधार के लिए बड़ा फैसला.

Districts Officers in Charge
जिलों का प्रभारी सचिव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 11:55 AM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 34 मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने के बाद अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रभारी सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 34 आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग जिलों का प्रभार दिया गया है. इनमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

विकास योजनाओं की निगरानी का नया दृष्टिकोण: प्रभारी सचिवों को अपने-अपने जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की सतत निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है. अधिकारियों को जिलों में तेजी लाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है.

पटना समेत प्रमुख जिलों के प्रभारी: पटना जिले का प्रभार अपर मुख्य सचिव विनय कुमार को सौंपा गया है. नालंदा के प्रभारी सचिव रवि कुमार रवि, समस्तीपुर के प्रणव कुमार, दरभंगा के राजेश कुमार और मुजफ्फरपुर के चंद शेखर सिंह बनाए गए हैं. भागलपुर के प्रभारी दीपक आनंद और सहरसा के प्रभारी विनोद सिंह गुंजियाल होंगे.

महिलाओं सहित कई अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी: वैशाली की प्रभारी रचना पाटिल, अरवल-जहानाबाद की डॉ. आशिमा जैन, सुपौल की सीमा त्रिपाठी और शेखपुरा-लखीसराय की कंवल तनुज को प्रभारी बनाया गया है. सिवान के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, अररिया के मोहम्मद सोहेल और गोपालगंज के जय सिंह बनाए गए हैं.

पूर्वी-उत्तरी बिहार के जिलों का प्रभार: औरंगाबाद के प्रभारी मनोज कुमार, पूर्णिया के कार्तिकेय धनंजय, कटिहार के राजकुमार, किशनगंज के अनिमेष कुमार, जमुई के कौशल किशोर और शिवहर-सीतामढ़ी के राजीव रोशन को जिम्मेदारी दी गई है. नवादा के प्रभारी हिमांशु शर्मा बनाए गए हैं.

चंपारण, मधेपुरा और अन्य जिलों की व्यवस्था: पूर्वी चंपारण के प्रभारी शीर्षत कपिल अशोक, पश्चिम चंपारण के अभय कुमार सिंह, मधेपुरा-खगड़िया के राहुल कुमार, बांका के निलेश रामचंद्र देवरे और गया के रॉबर्ट एल चौंगथू को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है.

प्रशासन में तेजी और जवाबदेही बढ़ाने का कदम: भोजपुर के संतोष कुमार मल्ल, सारण के पंकज कुमार, मधुबनी के नर्मदेश्वर लाल, मुंगेर के पंकज कुमार पाल, बक्सर के अजय कुमार यादव, कैमूर के दिवेश सेहरा और रोहतास के संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी को भी जिले का प्रभार सौंपा गया है. इस व्यवस्था से विकास कार्यों में नई गति और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है.

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