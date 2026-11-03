Explainer: '125 यूनिट फ्री बिजली छोड़िए', क्या बंद होने वाली है योजना?
Bihar Free Electricity Scheme: सम्राट चौधरी ने संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है. क्या योजना बंद हो जाएगी. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत कुमार
Published : November 3, 2026 at 8:14 PM IST
पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लागू हुए अभी एक साल ही हुआ है और अब राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से सक्षम और इनकम टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाने लगी है. इसके पीछे की वजह सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी भरकम बोझ बताया जा रहा है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए 23,165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यानी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार हर महीने औसतन करीब 1,930 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
सीएम ने क्या अपील की है?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी सक्षम लोग हैं, वह बिजली की सब्सिडी छोड़ दें. सरकार पर 23000 करोड़ से अधिक का दबाव है. जो पैसे सरकार के खजाने में आएंगे, उसे शिक्षा या विकास पर खर्च किया जाएगा. सीएम ने आयकर दाताओं से खासतौर पर अनुरोध किया है कि वह सब्सिडी का परित्याग करें ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके.
"बिजली के लोगों से आग्रह करता हूं कि आज लगभग एक करोड़ 92 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन में हम 125 यूनिट बिजली सब्सिडी देते हैं. जो सक्षम लोग हैं, इनकम टैक्स जो पेयर हैं. हम जरूर आग्रह करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री होने की हैसियत से, क्योंकि बिजली में 23 हजार करोड़ का सब्सिडी पूरे देश में कोई नहीं देता. इसलिए मैं समृद्ध लोगों से आग्रह करता हूं कि बिजली में जो सुविधा मिलती है 125 यूनिट, उसे सरकार को डोनेट करना शुरू करें."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
मुफ्त बिजली सरकारी खजाने पर बोझ!
दरअसल, 2025 विधानसभा चुनाव के समय नीति सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी. सवाल है कि जिस योजना का लाभ करीब पौने दो करोड़ से अधिक परिवारों को मिल रहा है, उसे लागू करने के कुछ महीने बाद ही सरकार को सब्सिडी छोड़ने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है. क्या यह योजना चुनावी लाभ के लिए लाई गई थी या फिर सरकार को अब इसके वित्तीय बोझ का एहसास हो रहा है?
बिजली सब्सिडी पर 23 हजार करोड़ खर्च
बिहार सरकार ने 18 जुलाई 2025 को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया था. इसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया. इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खपत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया. 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त बिजली का बिल पहले की तरह लागू दरों के हिसाब से देना होता है. बिहार सरकार को सब्सिडी पर हर साल 23000 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ते हैं.
लगातार बढ़ रहा बिजली सब्सिडी का बोझ
ऊर्जा विभाग की ओर से योजना की घोषणा के समय करीब 1.87 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान बताया गया था. बिहार में बिजली सब्सिडी का खर्च भी लगातार बढ़ा है. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रकाशन के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी करीब 13,114 करोड़ रुपये थी. 2024-25 में यह बढ़कर 15,343 करोड़ रुपये हो गई.
वहीं, 2025-26 के लिए पहले 15,995 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद इसके लिए 3,797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई. इस तरह 2025-26 के लिए कुल बिजली सब्सिडी का प्रावधान करीब 19,792 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आज की तारीख में लगभग 23165 करोड रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है.
एनटीपीसी को 18000 करोड़ का भुगतान
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल मिलाकर 23,165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. ऊर्जा विभाग के मुताबिक 18,005 करोड़ रुपये एनटीपीसी को और 5,160 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध कराने का प्रावधान है. यानी कि यह सहायता सिर्फ एक उपभोक्ता के बिजली बिल में छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सरकार की वित्तीय सहायता का भी बड़ा हिस्सा है.
हर उपभोक्ता को प्रति महीने 10000 का लाभ
अगर 23 हजार करोड़ रुपये को 1.92 करोड़ उपभोक्ताओं से सीधे भाग दिया जाए तो प्रति उपभोक्ता करीब 10 से 12 हजार रुपये सालाना का औसत निकलता है. इस हिसाब से हर परिवार को औसतन हजार रुपये का हर महीने लाभ मिलता है. सरकार या चाहती है कि सब्सिडी प्राप्त करने वालों में जो सक्षम लोग हैं, वह सब्सिडी छोड़ दें. ऐसे में सवाल यह उठता है कि सक्षम लोग कौन है, इसका आकलन कैसे किया जा सकता है?
बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बिजली पर सब्सिडी दी जाती है. यूपी के 2026-27 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 21,500 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है. यानी वहां भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ी रकम खर्च की जा रही है. बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना करते समय यह अंतर जरूर समझना होगा कि बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की नई व्यवस्था है, जबकि उत्तर प्रदेश की सब्सिडी व्यवस्था अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणियों और कृषि बिजली सहायता पर आधारित है.
बिहार पर सब्सिडी का बोझ यूपी से अधिक
बिजली सब्सिडी के मामले में उत्तर प्रदेश भी बड़े राज्यों में शामिल है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 16 मार्च 2026 को दिए गए जवाब के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में बिजली वितरण कंपनियों ने 15,405 करोड़ रुपये की टैरिफ सब्सिडी बिल की थी. इसमें 15,422 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई.
इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में 19,095 करोड़ रुपये की टैरिफ सब्सिडी बिल हुई और इतनी ही राशि प्राप्त हुई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बिजली सब्सिडी में 6000 करोड रुपये के आसपास खर्च कर रहा है तो बिहार पर यह बोझ 23000 करोड रुपये का है.
एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की चलाई गई थी मुहिम
केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में आर्थिक रूप से सक्षम एलपीजी उपभोक्ताओं से गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी. इस अभियान को 'Give It Up' नाम दिया गया था. इसका उद्देश्य था कि संपन्न परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ें और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जरूरतमंद परिवारों के लिए किया जा सके.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यसभा में 17 मार्च 2025 को बताया था कि 1 फरवरी 2025 तक देशभर में करीब 1.15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी थी. बिहार के लिए उपलब्ध राज्यवार आंकड़े के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 तक तकरीबन 4.386 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सब्सिडी छोड़ी थी.
बिहार में 6.34 लाख लोग देते हैं टैक्स
कहा यह जा रहा है कि जो भी आयकर अदा करते हैं, उन्हें सब्सिडी छोड़ना चाहिए. आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार में आयकर विभाग के राज्यवार उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,13,818 लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया था. इनमें से 18,79,616 लोगों के रिटर्न में शून्य टैक्स देनदारी दर्ज थी. इसका मतलब है कि तकरीबन 6,34,202 लोग ही कर अदा करते हैं.
सक्षम उपभोक्ता की परिभाषा क्या होगी?
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से सक्षम और इनकम टैक्स देने वाले लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सक्षम व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी. क्या केवल इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति सक्षम माना जाएगा. क्या सरकारी अधिकारी, बड़े व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और अधिक आय वाले परिवारों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा?
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च बढ़ा
2025-26 के बजट में सड़क और पुलों के लिए 8,832 करोड़ रुपये का कुल विभागीय प्रावधान था. इसमें 4,487 करोड़ रुपये सड़क और पुलों के पूंजीगत निर्माण के लिए रखे गए थे. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 9,238 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें 7,642 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के लिए थे.
शिक्षा विभाग के लिए 63,335 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 19,184 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था. इन विभागीय खर्चों में वेतन, पेंशन, संचालन और योजनाओं के खर्च भी शामिल होते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह भवन निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च नहीं कहा जा सकता.
सरकार पर है राजस्व घाटे का दबाव
आपको बता दें कि 2025-26 में बिहार का राजस्व खर्च 2.52 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से बढ़कर 3.41 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया. यानी करीब 89,883 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी. इसी वर्ष पूंजीगत व्यय का अनुमान भी 40,532 करोड़ रुपये से बढ़कर 55,711 करोड़ रुपये हो गया.
राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी सरकार के सामने वित्तीय दबाव को दिखाते हैं. 2025-26 के शुरुआती बजट में राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपये यानी GSDP का करीब 3 प्रतिशत अनुमानित था. लेकिन संशोधित अनुमान में यह बढ़कर GSDP का 11.8 प्रतिशत हो गया. 2026-27 के बजट में सरकार ने इसे फिर से 3 प्रतिशत यानी 39,112 करोड़ रुपये पर रखने का लक्ष्य रखा है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार सरकार पर सब्सिडी का काफी दबाव है. यही वजह है कि सरकार दबाव से निकलने की कोशिश भी कर रही है. इसी क्रम में लोगों से सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया गया है. हालांकि वह कहते हैं कि कुछ लोगों के सब्सिडी छोड़ने से सरकार को 50 करोड़ के आसपास की ही राहत मिलेगी, जोकि टोटल सब्सिडी का मात्र 0.19% के आसपास होगा. विद्यार्थी विकास कहते हैं, 'धीरे-धीरे सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है कि सब्सिडी को खत्म किया जाए.'
"बिहार में एक्चुअल में 5-6 लाख लोग टैक्स पेय करते हैं. अगर वह सब्सिडी छोड़ भी दें तो 45 करोड़ से अधिक की रिकवरी हो पाएगी, जबकि बिजली पर 23 हजार करोड़ सब्सिडी दी जाती है. यानी इससे 0.19 प्रतिशत ही टोटल सब्सिडी का प्राप्त हो पाएगा. वित्तीय हालात में धीरे-धीरे भी लोगों को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री
'बिजली सब्सिडी खत्म कर देगी सरकार'
बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुख्यमंत्री की अपील पर आरजेडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं. प्रवक्ता एजाज अहमद ने फ्री बिजली देने का वादा कर इन लोगों ने लोगों के वोट ले लिए और अब धीरे-धीरे पूरी तरह से सब्सिडी खत्म करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं सरकार का खजाना खाली है. असल में सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी अब लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं.
"हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है और मुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट भी हो गया है. चुनाव जीतने के लिए सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया लेकिन एक साल नहीं हुए की सब्सिडी वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है. अभी स्वेच्छा से परित्याग करने की बात की जा रही है लेकिन धीरे-धीरे सत्ता में बैठे लोग सब्सिडी को खत्म कर देंगे. जनता को यह लोग ठगने का काम करते हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
'सीएम की अपील का होगा असर'
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की अपील को सही कदम बताया. वरिष्ठ नेता प्रदीप दुबे ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की पीएम मोदी की अपील का उदाहरण देते हुए कहा कि उस वक्त भी लोगों ने साथ दिया था. ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी बिहार के सक्षम और संपन्न लोग 125 यूनिट फ्री बिजली को त्याग कर राज्य के विकास में सहयोग देंगे.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी का परित्याग करने का अनुरोध किया था, तब लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया और उसी तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोगों से अनुरोध किया है. हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास में लोग सकारात्मक रुख दिखाएंगे और विपक्ष भी राजनीति करने से बाज आएगा."- प्रदीप दुबे, वरिष्ठ नेता, बिहार बीजेपी
सिर्फ चुनाव जीतने के लिए थी स्कीम?
वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे कहते हैं कि चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तरह-तरह के वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए सरकारें लोकप्रिय योजनाओं का सहारा भी लेती है. बिजली पर सब्सिडी के कारण सरकार पर आर्थिक दबाव है. ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संपन्न लोगों से सब्सिडी त्यागने की अपील की है, यह एक सकारात्मक पहल है.
"विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में बिजली पर सब्सिडी दी गई थी लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट होने के चलते सरकार पर आर्थिक दबाव है. शराबबंदी आर्थिक दबाव के पीछे एक बड़ी वजह है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सकारात्मक पहल किया है, जो बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है. इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है. मैं समझता हूं कि जो जरूरतमंद है और जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उनका सब्सिडी जारी रहेगा क्योंकि आगे भी बिहार सरकार को चुनाव में जाना है और जनता को जवाब भी देना होगा."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक
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