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Explainer: '125 यूनिट फ्री बिजली छोड़िए', क्या बंद होने वाली है योजना?

बिहार में फ्री बिजली पर सवाल क्यों? ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लागू हुए अभी एक साल ही हुआ है और अब राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से सक्षम और इनकम टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाने लगी है. इसके पीछे की वजह सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी भरकम बोझ बताया जा रहा है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए 23,165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यानी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार हर महीने औसतन करीब 1,930 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

सीएम ने क्या अपील की है?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी सक्षम लोग हैं, वह बिजली की सब्सिडी छोड़ दें. सरकार पर 23000 करोड़ से अधिक का दबाव है. जो पैसे सरकार के खजाने में आएंगे, उसे शिक्षा या विकास पर खर्च किया जाएगा. सीएम ने आयकर दाताओं से खासतौर पर अनुरोध किया है कि वह सब्सिडी का परित्याग करें ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके.

सम्राट चौधरी ने बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील क्यों की? (ETV Bharat) "बिजली के लोगों से आग्रह करता हूं कि आज लगभग एक करोड़ 92 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन में हम 125 यूनिट बिजली सब्सिडी देते हैं. जो सक्षम लोग हैं, इनकम टैक्स जो पेयर हैं. हम जरूर आग्रह करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री होने की हैसियत से, क्योंकि बिजली में 23 हजार करोड़ का सब्सिडी पूरे देश में कोई नहीं देता. इसलिए मैं समृद्ध लोगों से आग्रह करता हूं कि बिजली में जो सुविधा मिलती है 125 यूनिट, उसे सरकार को डोनेट करना शुरू करें."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार मुफ्त बिजली सरकारी खजाने पर बोझ!

दरअसल, 2025 विधानसभा चुनाव के समय नीति सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी. सवाल है कि जिस योजना का लाभ करीब पौने दो करोड़ से अधिक परिवारों को मिल रहा है, उसे लागू करने के कुछ महीने बाद ही सरकार को सब्सिडी छोड़ने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है. क्या यह योजना चुनावी लाभ के लिए लाई गई थी या फिर सरकार को अब इसके वित्तीय बोझ का एहसास हो रहा है? नीतीश कुमार ने शुरू की फ्री बिजली स्कीम (ETV Bharat) बिजली सब्सिडी पर 23 हजार करोड़ खर्च

बिहार सरकार ने 18 जुलाई 2025 को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया था. इसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया. इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खपत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया. 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त बिजली का बिल पहले की तरह लागू दरों के हिसाब से देना होता है. बिहार सरकार को सब्सिडी पर हर साल 23000 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) लगातार बढ़ रहा बिजली सब्सिडी का बोझ

ऊर्जा विभाग की ओर से योजना की घोषणा के समय करीब 1.87 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान बताया गया था. बिहार में बिजली सब्सिडी का खर्च भी लगातार बढ़ा है. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रकाशन के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी करीब 13,114 करोड़ रुपये थी. 2024-25 में यह बढ़कर 15,343 करोड़ रुपये हो गई. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) वहीं, 2025-26 के लिए पहले 15,995 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद इसके लिए 3,797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई. इस तरह 2025-26 के लिए कुल बिजली सब्सिडी का प्रावधान करीब 19,792 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आज की तारीख में लगभग 23165 करोड रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है. एनटीपीसी को 18000 करोड़ का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल मिलाकर 23,165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. ऊर्जा विभाग के मुताबिक 18,005 करोड़ रुपये एनटीपीसी को और 5,160 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध कराने का प्रावधान है. यानी कि यह सहायता सिर्फ एक उपभोक्ता के बिजली बिल में छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सरकार की वित्तीय सहायता का भी बड़ा हिस्सा है. हर उपभोक्ता को प्रति महीने 10000 का लाभ

अगर 23 हजार करोड़ रुपये को 1.92 करोड़ उपभोक्ताओं से सीधे भाग दिया जाए तो प्रति उपभोक्ता करीब 10 से 12 हजार रुपये सालाना का औसत निकलता है. इस हिसाब से हर परिवार को औसतन हजार रुपये का हर महीने लाभ मिलता है. सरकार या चाहती है कि सब्सिडी प्राप्त करने वालों में जो सक्षम लोग हैं, वह सब्सिडी छोड़ दें. ऐसे में सवाल यह उठता है कि सक्षम लोग कौन है, इसका आकलन कैसे किया जा सकता है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat) बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बिजली पर सब्सिडी दी जाती है. यूपी के 2026-27 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 21,500 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है. यानी वहां भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ी रकम खर्च की जा रही है. बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना करते समय यह अंतर जरूर समझना होगा कि बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की नई व्यवस्था है, जबकि उत्तर प्रदेश की सब्सिडी व्यवस्था अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणियों और कृषि बिजली सहायता पर आधारित है. बिहार पर सब्सिडी का बोझ यूपी से अधिक

बिजली सब्सिडी के मामले में उत्तर प्रदेश भी बड़े राज्यों में शामिल है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 16 मार्च 2026 को दिए गए जवाब के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में बिजली वितरण कंपनियों ने 15,405 करोड़ रुपये की टैरिफ सब्सिडी बिल की थी. इसमें 15,422 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई. सम्राट चौधरी की अपील (ETV Bharat) इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में 19,095 करोड़ रुपये की टैरिफ सब्सिडी बिल हुई और इतनी ही राशि प्राप्त हुई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बिजली सब्सिडी में 6000 करोड रुपये के आसपास खर्च कर रहा है तो बिहार पर यह बोझ 23000 करोड रुपये का है. एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की चलाई गई थी मुहिम

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में आर्थिक रूप से सक्षम एलपीजी उपभोक्ताओं से गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी. इस अभियान को 'Give It Up' नाम दिया गया था. इसका उद्देश्य था कि संपन्न परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ें और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जरूरतमंद परिवारों के लिए किया जा सके. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यसभा में 17 मार्च 2025 को बताया था कि 1 फरवरी 2025 तक देशभर में करीब 1.15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी थी. बिहार के लिए उपलब्ध राज्यवार आंकड़े के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 तक तकरीबन 4.386 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सब्सिडी छोड़ी थी. बिहार में 6.34 लाख लोग देते हैं टैक्स

कहा यह जा रहा है कि जो भी आयकर अदा करते हैं, उन्हें सब्सिडी छोड़ना चाहिए. आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार में आयकर विभाग के राज्यवार उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,13,818 लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया था. इनमें से 18,79,616 लोगों के रिटर्न में शून्य टैक्स देनदारी दर्ज थी. इसका मतलब है कि तकरीबन 6,34,202 लोग ही कर अदा करते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat)