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मिलर हाईस्कूल बनेगा बिहार का पहला मॉडल स्कूल, CM सम्राट चौधरी ने लिया गोद

सम्राट चौधरी ने मिलर हाईस्कूल को गोद लिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि इसे 'मॉडल स्कूल' बनाया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
मिलर हाईस्कूल पर सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 4:11 PM IST

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पटना: दम तोड़ रही बिहार की शिक्षा व्यवस्था सम्राट सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है. सरकार ने हर प्रखंड में मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी पटना के मिलर स्कूल को चयनित किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे गोद लिया है.

मिलर हाईस्कूल बनेगा पहला मॉडल स्कूल: राजधानी पटना का ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूल का दौरा कर इसे गोद लेने की घोषणा की है. इसके साथ ही मिलर स्कूल को बिहार का पहला मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया है. सरकार का लक्ष्य ऐतिहासिक महत्व वाले वाले विद्यालय को आधुनिक शिक्षा, डिजिटल तकनीक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का केंद्र बनाने का है.

राजधानी पटना का मिलर हाई स्कूल होगा हाईटेक (ETV Bharat)

गौरवशाली है मिलर का इतिहास: देवीपद शहीद स्मारक (मिलर) उच्च माध्यमिक विद्यालय की गिनती पटना के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालयों में होती है. इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी और यह दशकों से राजधानी के हजारों छात्रों को शिक्षा केन्द्र है.आज इसका आधिकारिक नाम देवीपद शहीद स्मारक मिलर हाई स्कूल है.

शिक्षा, खेल और सामाजिक गतिविधियों में इस विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. समय के साथ भवन और आधारभूत सुविधाओं में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी. सम्राट चौधरी सरकार के पल के बाद मिलर हाई स्कूल बिहार का रोल मॉडल स्कूल बनने जा रहा है.

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अधिकारियों के निर्देश देते मुख्यमंत्री (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

मॉडल स्कूल के रूप में कैसे होगा विकास?: मिलर हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है. स्कूल प्रशासन से तमाम जरूरत को लेकर सूची मांगी गई है. इसके अलावे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह एक्शन प्लान तैयार करें. मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद स्कूल के व्यापक आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है. स्कूल को पूरे तौर पर हाईटेक बनाए जाने की तैयारी है.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा क्लासरूम. दक्ष प्राध्यापकों द्वारा कोचिंग दी जाएगी. प्रस्तावित सुविधाओं में स्मार्ट क्लासरूम, एआई (AI) लैब,आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतर खेल मैदान और खेल सुविधाओं के अलावे आधुनिक फर्नीचर और उन्नत आधारभूत संरचना प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE-NEET) की निःशुल्क तैयारी की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा छात्रों को बेहतर कोचिंग देने की व्यवस्था की जानी है.

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हाईस्कूल का जायदा लेते सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

स्कूल में होंगे बेहतर शिक्षक नियुक्त: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विद्यालय को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने छात्रों से भी बातचीत कर उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली है. छात्रों ने स्मार्ट बोर्ड, 3-डी शिक्षण सामग्री, अतिरिक्त शिक्षकों और बेहतर खेल सुविधाओं की मांग रखी है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?: बीजेपी नेता और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री लगभग डेढ़ घंटे तक स्कूल परिसर में रहे और स्कूल के चप्पे चप्पे का मुआयना किया. मिलर हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए जो भी खर्च करने होंगे, सरकार करेगी.

"मिलर हाई स्कूल अंग्रेजी शासन काल में स्थापित हुआ था. मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए जाने के बाद मिलर हाईस्कूल चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का क्लियर कॉन्सेप्ट है और वह इसे बढ़ावा भी देना चाहते हैं."- नवल किशोर यादव, विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी

ये भी पढ़ें: बिहार के 524 प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल स्कूल, क्या 'कॉमन स्कूल सिस्टम' की ओर बढ़ रही सरकार?

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