वाल्मीकिनगर में 60 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा लव-कुश पार्क, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
लव कुश सम्मान समारोह के नाम पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. सम्राट चौधरी ने पार्क बनाने की घोषणा की. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 20, 2026 at 7:10 PM IST
पटना: पटना के बापू सभागार में लव कुश सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार एक मंच पर नजर आए. इस कार्यक्रम के लिए पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए थे. बीजेपी कार्यालय के बाहर विशेष रूप से पोस्टर लगाया गया था. लव कुश सम्मान समारोह के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हुई है.
60 करोड़ में बनेगा लव कुश पार्क
सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर में 60 करोड़ में लव कुश पार्क बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि लव-कुश समाज 1994 में भी एकजुट था और 2026 में भी एक है. समाज किसी के खिलाफ नहीं है. इसका उद्देश्य न्याय के साथ आगे बढ़ना और गौरवशाली इतिहास को कायम रखना है.
"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार की परिकल्पना की है. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है. बिहार के विकास के लिए सभी लोग साथ आएं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
लव-कुश कथा का दिया उदाहरण
मुख्यमंत्री ने लव-कुश की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जब माता सीता के त्याग को लेकर स्थिति बनी, तब लव-कुश ने अपनी मां के सम्मान के लिए भगवान श्रीराम के समक्ष भी खड़े होने का साहस दिखाया. जब माता सीता को लगा कि पिता और पुत्र के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप कर युद्ध रोक दिया.
पटना के बापू सभागार में "विकसित बिहार: नींव से निर्माण तक" महामंथन-सह-लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ एवं संबोधित किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 20, 2026
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया तथा बिहार की गौरवशाली विरासत, शिक्षा, संस्कृति और विकास पर विचार साझा… pic.twitter.com/yLF1ceS1Xa
सम्राट चौधरी ने मंच से कहा, 'हम उस परंपरा के वंशज हैं, जहां मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान श्रीराम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया.'
निशांत को लेकर युवाओं में खासा उत्साह
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रहने के बावजूद आकर्षण के केंद्र निशांत ही बने. निशांत ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन बिहार की प्रतिभाओं को पहचानने, उनका सम्मान करने और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास है. बिहार के बच्चे और युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, मेहनत और क्षमता के दम पर आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं. उन्हें सही अवसर और प्रोत्साहन देना हम सभी की जिम्मेदारी है.
क्या बोले निशांत?
निशांत ने कहा कि लव-कुश समाज की अपनी विशिष्ट पहचान रही है. शिक्षा, मेहनत और प्रतिभा के बल पर समाज के लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने के साथ-साथ युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और समाज एवं बिहार के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया.
(1/2)— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 20, 2026
बापू सभागार में प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी एसोसिएशन द्वारा आयोजित " विकसित बिहार : नींव से निर्माण तक" महामंथन सह लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी ने किया।
इस कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री @Nishantjdu81 जी, माननीय… pic.twitter.com/aEimNv0AOY
"पिताजी ने हमेशा समावेशी विकास की सोच के साथ समाज के हर वर्ग और विशेष रूप से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर देने पर जोर दिया है. उनकी सोच रही है कि युवा मजबूत होंगे, तो बिहार मजबूत होगा और बिहार मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
नीतीश नहीं आए
कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया. वैसे तो जो पोस्टर लगाया गया था, उसमें नीतीश कुमार को उद्घाटन करना था लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे. हालांकि जेडीयू के कई मंत्री और नेता नजर आए.
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