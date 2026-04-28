बिहटा में 200 करोड़ की लागत से बने प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन, CM सम्राट और जीतनराम मांझी ने कही ये बात
सालाना 10 से 12 हजार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा. पढ़ें खबर-
Published : April 28, 2026 at 8:58 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के MSME विभाग द्वारा 200 करोड़ की लागत से बने प्रौद्योगिकी केंद्र सहित एक्सटेंशन सेंटर का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं सीएम सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में बने नए एक्सटेंशन सेंटर का भी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीप प्रज्वलित कर किया.
मशीनों का भी किया निरीक्षण: वहीं उद्घाटन से पहले केंद्रीय मंत्री व सीएम सम्राट चौधरी ने MSME विभाग की तरफ से बनाई गई अत्याधुनिक मशीनों का भी निरीक्षण किया और इसके तकनीकी के बारे में जानकारी भी ली. कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के तरफ से कुल 12 स्टाल लगाए गए थे. उद्घाटन कार्यक्रम को मगही भाषा में संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सालाना 10 से 12 हजार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं कार्यक्रम में कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त एवं रोजगार कर रहे लोगों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चेक और टूल किट देकर सम्मानित किया.
"सबसे बड़ा केंद्र बिहटा में 171 करोड़ की लागत से 15 एकड़ में बना है. इसके अलावा अन्य चार केंद्र को 10 -10 करोड़ की लागत से 15000 हजार स्क्वायर फीट में निर्माण किया गया है."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन: वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन है. बिहटा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास व मुंगेर में भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के तरफ से प्रौद्योगिकी केंद्र और एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है. इससे बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही बिहार का भी विकास होगा. उन्होंने कहा कि उद्घाटन किए गए केंद्र से बिहार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ डिप्लोमा, ITI जैसे पढ़ाई भी की शुरुआत की जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके.
"नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसमें बिहटा स्थित आईआईटी पटना परिसर में लगभग 200 करोड़ की लागत से AI टेक्नोलॉजी केंद्र की भी शुरूआत की जाएगी. इससे बिहार के युवाओं को बेहतर मौका मिलेगा और देश में AI टेक्नोलॉजी को लेकर बिहार की अलग पहचान बनेगी."- सम्राट चौधरी, सीएम बिहार
बिहार के युवा बिहार में ही करेंगे रोजगार: इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मांझी ने उम्मीद जताई कि पहले बिहार के युवा बाहर जाकर रोजगार किया करते थे, लेकिन अब बिहार में ही अपने क्षेत्र में रोजगार करेंगे. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है. इसके अलावा आने वाले दिनों में कई जिलों में भी ऐसे केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा.
तेजी से होगा बिहार का विकास: तेजी से होगामांझी ने आगे कहा बिहार में बने नई सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी बिहार का विकास और तेजी से होगा इसलिए हमारे विभाग के तरफ से बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार के एक बेहतर काम कर रहा है.
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