सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बालू माफिया पर बड़े एक्शन की तैयारी, संपत्ति होगी अटैच
सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बालू माफिया पर ताबड़तोड़ का एक्शन प्लान बन गया है. ऐसे माफियाओं की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए-
Published : April 17, 2026 at 1:21 PM IST
गया : बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार पुलिस महकमा बड़े ऐक्शन मूड में है. लगातार करवाई करने के आदेश के साथ विधि व्यवस्था को और बेहतर बनाने के आदेश मुख्यालय से जिलों को मिल चुके हैं. अब बिहार पुलिस बालू व शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर रही है. अपराधियों की भी सूची तैयार है, इतना ही नहीं बालू माफियाओं की संपत्ति अटैच करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया गया है. गया जिले में लगातार अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध छापेमारी भी हो रही है.
थानों से मांगी गई सूची : गया जिले में सभी थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र के बालू माफिया की सूची तैयार करने को कहा गया है. उस सूची में अवैध तरीके से अर्जित संपति का विवरण भी मांगा गया है, ताकि फिर उसे जिला स्तर से पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेज कर आगे की करवाई की जा सके. गया पुलिस के अनुसार सिर्फ बालू माफियाओं की ही संपति का विवरण नहीं मांगा गया है, बल्कि माफियाओं के उन सगे संबंधियों की संपत्ति की सूची मांगी गई है. ये वो संपत्ति है जिसे खनन माफियाओं ने अवैध तरीके से अर्जित कर उनके नाम से कर रखा है.
अगले एक महीने में सूची हो जाएगी तैयार : वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि अवैध तरीके से बालू खनन करने वालों के विरुद्ध करवाई जारी रहेगी, गया जी के बेलागंज समेत कई इलाकों बड़े स्तर अवैध खान के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है. अवैध खनन करने वाले या जिनकी गाड़ियों से अवैध खनन का बालू उठाव होता है, उन सभी की पहचान की गई है, वैसे लोगों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.
''पहले भी इस तरह की बड़ी करवाई हो चुकी है, प्रतिदिन अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ करवाई हो रही है, जहां भी खनन करने की सूचना मिलती है, वहां पुलिस की विशेष टीम बनाकर करवाई हो रही है. हम लोगों ने सभी थानों से सूची मांगी है कि उनके थाना क्षेत्र में जो भी बालू माफिया हैं, उनकी और उनके परिवार की प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल कर भेजें. उनकी संपत्ति जप्त करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा.'' - सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया
बालू माफिया में हड़कंप : बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ ऐक्शन के बाद अवैध खनन करने वालों के बीच पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है. अब गया जिला में पुलिस की ओर से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों की सूची तैयार किए जाने की खबर ने और खलबली मचा दी है, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि अवैध खनन करने वालों को पुलिस किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं. अवैध खनन करने वालों पर एक दिन में 55 लाख का जुर्मन भी लगाया गया है.
''जिले में क्राइम कंट्रोल में है लेकिन अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है, डीजीपी बिहार लगातार अधिकारियों से विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पर समीक्षा कर रहे हैं. अपराधियों की भी सूची तैयार कर उनके खिलाफ ऐक्शन शुरू होगा.''- सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया
ये भी पढ़ें-