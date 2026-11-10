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बिहार में BDO और 8 CO सहित 15 अधिकारियों को CM सम्राट चौधरी ने किया निलंबित, देखें पूरी लिस्ट

सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में सहयोग शिविर के दौरान सीएम का एक्शन देखने को मिला है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. जिन अधिकारियों पर लापरवाही बढ़ाने के कारण कार्रवाई हुई है उसमें सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी हैं.

मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की है. इसके साथ 4 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है. ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग के एक-एक अधिकारी और कार्रवाई की गई है.