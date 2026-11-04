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'बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं...' CM सम्राट चौधरी के बयान पर क्या बोले संजय झा

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार सीएम सम्राट चौधरी के बयान 'बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं' पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कटिहार में मीडिया को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी के बयान का पूरी तरह से बचाव किया. संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध को लेकर यह बात कही है और बिहार में अब किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद नहीं है.

बिहार में नहीं है कोई संगठित क्रिमिनल गैंग