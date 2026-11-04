'बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं...' CM सम्राट चौधरी के बयान पर क्या बोले संजय झा
Bihar CM Samrat Choudhary: संजय झा ने सम्राट चौधरी के बयान का बचाव किया, समझाया कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 4, 2026 at 11:28 AM IST
कटिहार: बिहार सीएम सम्राट चौधरी के बयान 'बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं' पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कटिहार में मीडिया को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी के बयान का पूरी तरह से बचाव किया. संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध को लेकर यह बात कही है और बिहार में अब किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद नहीं है.
बिहार में नहीं है कोई संगठित क्रिमिनल गैंग
जदयू नेता संजय झा ने कहा कि क्राइम कोई भी अकेला व्यक्ति कर सकता है और यह दुनिया में कहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर बिहार में कोई क्राइम करता है, तो सरकार उसपर तुरंत एक्शन लेती है, जिसका असर 24 घंटे के अंदर दिखाई दे जाता है. उन्होंने साफ किया कि कोई यह नहीं कह सकता कि बिहार में संगठित अपराध हो रहा है या कोई क्रिमिनल गैंग पूरे बिहार में ऑपरेट कर रहा है.
संजय झा ने कहा कि, सम्राट चौधरी ने अपराध और क्राइम को एक्सप्लेन कर रहे थे कि बिहार में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है. बिहार में पहले संगठित अपराध होता था, जिसे नीतीश कुमार ने पूरी तरह खत्म करने का काम किया और अपराधियों को जेल के अंदर भिजवाया. उस समय कितने बड़े-बड़े नेता भी क्रिमिनल के रूप में निकल जाते थे, लेकिन एनडीए सरकार ने इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया.
"सम्राट चौधरी यही बात बोल रहे थे कि बिहार में अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि गैंग बनाकर क्राइम करे. इक्का-दुक्का कहीं छोटी-मोटी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे भाई-भाई में झगड़ा और गोलीबारी हो जाना. कोई पागलपन या सनक में अपराध कर देता है, लेकिन किसी क्रिमिनल को सरकार की सुरक्षा या संरक्षण मिली हो, ऐसा बिहार में अब बिल्कुल नहीं हो सकता है." - संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस तरह के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दिल्ली में आयोजित राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बिहार में अपराध को लेकर कहा था कि, "हमारे यहां अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, क्राइम हो सकता है लेकिन अपराध नहीं."
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कसा तंज
सम्राट चौधरी के इस बयान पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी चुटकी ली है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सम्राट चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं. तेजस्वी ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, यह बात भाजपा और केंद्र द्वारा चयनित मुख्यमंत्री कह रहा है जो खुद घिरे रहते हैं. तेजस्वी ने मंच पर मौजूद अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए.
बिहार में “𝐂𝐫𝐢𝐦𝐞” हो सकता है “अपराध” नहीं! मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात 𝟕 हत्याओं का आरोपी नमूना मोदी जी द्वारा चयनित मुख्यमंत्री कह रहा है। मंच पर बैठे 𝐈𝐀𝐒/𝐈𝐏𝐒 इनके साथ काम करने पर अपने आपको सम्मानित समझ रहे है या अपमानित? क्या श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस आदमी के हाथों बिहार को बर्बाद कराने की सुपारी ले रखी है?— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 3, 2026
चिराग पासवान ने भी दिया सीएम का साथ
दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बचाव में नजर आए. चिराग पासवान ने कहा कि वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हैं, यकीनन उनके पास पूरे आंकड़े होंगे. एक बिहारी होने के नाते मैं भी यही मानना चाहूंगा कि बिहार से क्राइम और अपराधी पूरी तरह समाप्त हों.
पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा, "गृहमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यकीनन उनके पास आंकड़े होंगे। और एक बिहारी होने के नाते मैं तो यह मानना ही चाहूँगा कि बिहार से क्राइम, अपराध, अपराधी सब समाप्त हों, बिहार एक सुरक्षित राज्य बने। 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर हमारा राज्य पूरे विश्वास के साथ दे पाएगा, तो और ज्यादा निवेशक बिहार आएंगे..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 3, 2026
कटिहार पहुंचे थे संजय झा
संजय झा ने इस तरह का बयान कटिहार में जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से आयोजित फरक्का जलसंधि संवाद अभियान के साथ मैराथन दौड़ के दौरान दी. जल अधिकारों और इस मुद्दे को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान का अंतिम पड़ाव कटिहार रहा. समापन कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे.
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