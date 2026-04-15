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'बिहार में सिर्फ मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा' शपथ के बाद बोले CM सम्राट चौधरी

बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और पीएम नरेन्द्र मोदी पर बड़ा बयान दिया है. पढ़ें

BIHAR CM Samrat Chaudhary
बिहार में सिर्फ मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा- सम्राट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 6:00 PM IST

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पटना: बिहार में मंगलवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली. वहीं, जेडीयू कोटे से पार्टी के दो वरिष्ठ और अनुभवी नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. दोनों नेताओं को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है. शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और कार्यभार संभाला.

एक्शन में CM सम्राट चौधरी : मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए. वे सीधे बिहार सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया और अधिकारियों संग बैठक की. तमाम अधिकारियों को उन्होंने साफ निर्दश दिया कि विकास की योजनाओं को प्रमुखता दी जाए और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता से देखा जाए.

बिहार में नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा- सम्राट : इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "आज मैंने बिहार की समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया है. आज से ही मैं बिहार के लिए काम करना शुरू कर दूंगा. यह स्पष्ट है कि बिहार में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का मॉडल ही चलेगा.''

बीजेपी दफ्तर में सम्राट पर फूलों की बारिश : इसके बाद सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मखाने की माला पहनाकर और फूलों से बारिशकर उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पंडित दिनदयाल उपाध्याय समेत कई प्रतिमाओं को श्रद्धांजलि दी. यहां उन्होंने एक एक कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की.

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बीजेपी दफ्तर में सम्राट पर फूलों की बारिश (ETV Bharat)

नीतीश- सम्राट पर तेजस्वी का तंज : इधर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उधर तेजस्वी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सम्राट चौधरी द्वारा आज 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई तथा 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं.

'नए मुख्यमंत्री कड़वे सच से वाकिंफ होंगे' : उन्होंने आगे लिखा, आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री इस कड़वे, अप्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि 𝟐𝟏 वर्षों के 𝐍𝐃𝐀 शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों और मानव विकास के तमाम संकेतकों में बिहार राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक कम और बहुत पीछे है.

'𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी' : तेजस्वी ने लिखा, आशा है कि नए 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की उन्नति, सुख-समृद्धि, शांति, सौहार्द, सुरक्षा और सर्वांगीण सुधार के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे तथा बाहरियों के दिशा निर्देशों के आगे बिहारियों के स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे. प्रादुर्भाव से समाजवादी सम्राट चौधरी को हार्दिक शुभकामनाएं.

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