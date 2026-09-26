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अचानक स्कूल में पहुंच गए सीएम सम्राट चौधरी, बच्चों से किया संवाद

दानापुर के सरकारी स्कूल में आयोजित PTM में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने पर जोर दिया. रिपोर्ट-कृष्णनंदन

CM Samrat Chaudhary
दानापुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रामजीचक में सीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 9:04 PM IST

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पटना: पटना के दानापुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रामजीचक, बाटागंज में सीएम सम्राट चौधरी ने बच्चों से सीधा संवाद किया. बातचीत के बाद सीएम ने शिक्षा विभाग को अगले वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में योजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसके लिए दो-तीन स्कूलों पर एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

90 फीसदी से अधिक अंक का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की. उन्होंने विद्यार्थियों को 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर लगातार मेहनत करने की सलाह दी. उन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी.

"जरूरत के अनुसार ही तकनीक का उपयोग पढ़ाई के लिए किया जाना चाहिए. विशेष परिस्थिति में ही कोचिंग का सहारा लेने की जरूरत होनी चाहिए. इस संगोष्ठी का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना है. अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नियमित संवाद से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को समझने में मदद मिलेगी." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

अभिभावकों से मांगे सुझाव
उन्होंने अभिभावकों से कहा कि स्कूल की पढ़ाई या सुविधाओं में सुधार को लेकर उनके पास कोई सुझाव है तो उसे जरूर साझा करें. उन्होंने पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव को लेकर भी अभिभावकों से सुझाव देने की अपील की.

बिहार में मॉडल स्कूलों की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में करीब 700 स्थानों पर मॉडल स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षकों और लाइव क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक माध्यमों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है.

चित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मेरे सपनों का भारत-सेवा चित्र’ राज्यव्यापी अभियान के तहत विद्यार्थियों की ओर से तैयार की गई चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. बच्चों ने ‘विकसित भारत-2047’, सोलर ऊर्जा, मेट्रो ट्रेन, रोबोट और ‘सपनों का भारत’ जैसे विषयों पर चित्र बनाए थे.

CM Samrat Chaudhary
बच्चों के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर
स्कूल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी. इसमें ‘पढ़िए, समझिए, करिए, सीखिए’ की अवधारणा के तहत विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए. अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनके अभिभावकों को ‘पेरेंट्स ऑफ द मंथ’ के लिए सम्मानित किया गया.

अभिभावकों की ड्यूटी खत्म नहीं होती
कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभिभावकों से सीधी बातचीत की. उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देने से अभिभावकों की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है. बच्चों की पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की नियमित भागीदारी बहुत जरूरी है.

घर पर बनाएं सकारात्मक माहौल
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को केवल स्कूल की जिम्मेदारी न समझें. घर में भी बच्चों के सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिए. अभिभावक बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करें और शिक्षकों से संवाद रखें.

स्कूल और परिवार में बेहतर तालमेल
उन्होंने कहा कि स्कूल और परिवार के बीच बेहतर तालमेल से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है. यदि किसी तरह की परेशानी सामने आती है, तो बिना संकोच शिक्षकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए.

CM Samrat Chaudhary
बच्चों के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री ने देखी कलाकृतियां
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विद्यालय में लगी ‘मेरे सपनों का भारत : सेवा चित्र’ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. उन्होंने छात्र-छात्राओं की ओर से बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों को देखा और उनकी रचनात्मकता की जमकर सराहना की.

उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती हैं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से सीधा संवाद कर उनकी बात भी सुनी.

CM Samrat Chaudhary
अभिभावक-शिक्षक बैठक में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

शनिवार को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (PTM)-2026 का आयोजन किया गया. ‘निपुण पथ-पढ़ना, लिखना एवं गणना’ की थीम पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था. इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शामिल हुए. उनके साथ-साथ स्थानीय विधायक और सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव भी मौजूद रहे.

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