बिहार में छठ से पहले 1.09 करोड़ से अधिक लोग हुए मालामाल, चेक करें अकाउंट
Pension Amount Transfer Bihar: छठ से पहले पेंशनधारियों को बड़ी सौगात मिली है. सम्राट चौधरी ने 1205.91 करोड़ रुपये डीबीटी से भेजा है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 11, 2026 at 11:36 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा बहनों सहित कुल 1 करोड़ 9 लाख 62 हजार 859 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पेंशन की राशि हस्तांतरित की है. इस अवसर पर प्रति लाभार्थी 1,100 रुपए की दर से कुल 1205 करोड़ 91 लाख 44 हजार 900 रुपए की राशि भेजी गई.
छठ पर्व की सीएम ने दी बधाई
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. वहीं, सीएम ने पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों और प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी.
जरूरतमंदों को सम्मानजनक जीवन देना प्राथमिकता
सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता मिलती रहे.
बड़ी संख्या में नए लाभार्थी को राशि
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें योजना से जोड़कर इसका लाभ सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि एक माह के अंतराल में 1,36,854 नए पेंशनधारी इस योजना से जुड़े हैं. प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशनधारियों के खाते में समय पर राशि पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.
बिहार को समृद्ध बनाना उद्देश्य
सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि छठ महापर्व से ठीक पहले पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है, ताकि वे पर्व की खुशियां और बेहतर ढंग से मना सकें. उन्होंने कहा कि सरकार सभी पेंशनधारियों को आश्वस्त करती है कि उनके जीवन में खुशहाली और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर काम किया जाएगा. बिहार को समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है.
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