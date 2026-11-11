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बिहार में छठ से पहले 1.09 करोड़ से अधिक लोग हुए मालामाल, चेक करें अकाउंट

पेंशनधारियों के खाते में सीएम सम्राट चौधरी ने भेजी राशि ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा बहनों सहित कुल 1 करोड़ 9 लाख 62 हजार 859 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पेंशन की राशि हस्तांतरित की है. इस अवसर पर प्रति लाभार्थी 1,100 रुपए की दर से कुल 1205 करोड़ 91 लाख 44 हजार 900 रुपए की राशि भेजी गई.

छठ पर्व की सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. वहीं, सीएम ने पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों और प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी.