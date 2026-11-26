नीतीश वाली राह पर चल पड़े मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी! चंपारण से करेंगे बड़ा आगाज
Samrat Chaudhary Bettiah visit: सीएम सम्राट चौधरी आज बेतिया से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं. इस दौरान वो योजनाओं की समीक्षा करेंगे. रिपोर्ट -अविनाश
Published : November 26, 2026 at 11:07 AM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पूर्व सीएम नीतीश कुमार के रास्ते पर चलने वाले हैं. NDA सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद सीएम सम्राट चौधरी आज बेतिया में पार्टी के सांसद और नेताओं के साथ सभी जिलों में पदयात्रा शुरू करने वाले हैं. पदयात्रा के दौरान सीएम योजनाओं की समीक्षा करेंगे और विकास योजनाओं का जायजा लेंगे.
योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम सम्राट
नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी भी यात्रा की शुरुआत चंपारण से करने वाले हैं. उन्होंने अपनी यात्रा को कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी की यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है. राजद ने कहा है कि 1 साल में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि सीएम सम्राट यात्रा करने जा रहे हैं. वहां वो ठप विकास योजना की समीक्षा करेंगे.
पूर्व सीएम नीतीश ने की डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा
20 सालों में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा जैसी डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा की हैं. इन यात्राओं के माध्यम से बिहार में साइकिल योजना से लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए. जिससे बिहार में बड़े बदलाव हुए हैं.
काम करने से पहले नीतीश का आशीर्वाद लेते हैं सम्राट
जदयू प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि- ''नीतीश कुमार ने एक परंपरा कायम की है कि जनता की अदालत में सीधे जाइए, जहां पर समीक्षा बैठक और भौतिक सत्यापन कीजिए. अभी सात निश्चय तीन पर काम चल रहा है और नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी सम्मान करते हैं. कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनसे मिलकर आशीष और स्नेह लेते हैं.''
सम्राट चौधरी को आत्ममंथन की जरूरत: शक्ति यादव
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में हो क्या रहा है, जो समीक्षा करेंगे अभी तो आत्ममंथन की जरूरत है. वहां जाकर सम्राट चौधरी 'क्राइम' और 'अपराध' की समीक्षा करेंगे?. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी जाना चाहते हैं तो जाएं उनकी मर्जी, लेकिन नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ है वह भी देख लेना चाहिए.
बीजेपी प्रवक्ता ने राजद को दिया जबाव
राजद के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राजद को अपने शासनकाल में जो हुआ वही सब जगह दिखता है, क्योंकि उनका विकास से तो कोई लेना-देना रहा नहीं है. 2005 के बाद से बिहार में परिवर्तन हुआ है. नीतीश कुमार ने विकास की एक लंबी रेखा खींची है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, बल्कि उस रेखा को मजबूत करने और उससे बड़ी रेखा खींचने के लिए सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं.
''सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के अनुरूप काम कर रहे हैं. वो जिलों में जाकर समीक्षा करेंगे और जो भी कमी होगी उसे पूरा करेंगे. तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को तो अपने जमाने में किए गए काम ही याद है और उन्हें लगता है कि हर जगह वही हो रहा है.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी
यात्रा की कोई सूची नहीं हुई जारी
सम्राट चौधरी की यात्रा को लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है, क्योंकि यात्रा की कोई सूची और कोई नाम अब तक नहीं दिया गया है. भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से अब तक यात्रा की कोई सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जब जिलों में जाएंगे, जहां वो समीक्षा करेंगे. फिलहाल बेतिया में पदयात्रा करेंगे.
क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार ने यात्राओं की एक ऐसी लकीर खींची है और ऐसा उदाहरण पेश किया है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसे जिलों में जाकर समीक्षा करनी ही होगी. सम्राट चौधरी भी वही करना चाह रहे हैं. वो जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक उनको सही फीडबैक नहीं मिलेगा.'
''अगर सीएम जमीन पर जाकर विकास योजनाओं को नहीं देखेंगे और सिर्फ अधिकारियों के भरोसे रहेंगे तो विकास पर असर पड़ेगा, इसलिए यदि सम्राट चौधरी यात्रा करते हैं तो यह अच्छा कदम होगा.''- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
सम्राट चौधरी यात्रा में क्या करेंगे?
पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से अपनी यात्रा की शुरुआत में सम्राट चौधरी विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और स्थानीय लोगों की शिकायत भी सुनेंगे है. इसके अलावा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. साथ ही सभी 38 जिलों में एक-एक कर कार्यक्रम होगा.
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