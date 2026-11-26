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नीतीश वाली राह पर चल पड़े मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी! चंपारण से करेंगे बड़ा आगाज

नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पूर्व सीएम नीतीश कुमार के रास्ते पर चलने वाले हैं. NDA सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद सीएम सम्राट चौधरी आज बेतिया में पार्टी के सांसद और नेताओं के साथ सभी जिलों में पदयात्रा शुरू करने वाले हैं. पदयात्रा के दौरान सीएम योजनाओं की समीक्षा करेंगे और विकास योजनाओं का जायजा लेंगे.

योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम सम्राट