CM सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को लेकर गया का ट्रैफिक प्लान बदला, देखें अपना रूट
सीएम सम्राट चौधरी आज गया में ₹172 करोड़ के टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे. सुरक्षा को लेकर दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक रूट बदला रहेगा.
Published : June 15, 2026 at 7:23 AM IST
गया: बिहार के गया में सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज आगमन है. सीएम गया के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत देवगांव में बनने वाले टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है.
टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे सीएम: गया में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास सीएम सम्राट चौधरी करेंगे. 172 करोड़ की लागत से यह टेक्नोलॉजी सेंटर बनना है. इसमें 84 करोड़ से बनने वाले भवन का शिलान्यास होना है.
सुबह 8 बजे से बदल जाएगा ट्रैफिक प्लान: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए गया जिला प्रशासन के द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. यह विशेष ट्रैफिक प्लान 15 जून 2026 को सुबह के 8:00 बजे से अपराह्न के 3:00 बजे तक निम्नलिखित मार्गों पर यातायात प्रतिबंध एवं डायवर्जन प्रभावी रहेगा.
प्रतिबंधित मार्ग-
- बुनियादगंज से गया इंजीनियरिंग कॉलेज, आइमा बाजार, बाना मोड़, सभा स्थल.
- टेंटुआ से टेउसा, बाईपास खिजरसराय, केनि पूल, सभा स्थल.
- बेला से भलुआ, पनारी मोड़, श्रीपुर, केनी पुल, सभा स्थल.
- नई बाजार से कुड़वा बाजार, केनिपुल, सभा स्थल. (आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर)
वैकल्पिक मार्ग-
- बुनियादगंज से कंडी नवादा, चाकन्द, बेलागंज.
- टेउसा से उपथू, मानपुर, गया.
नोट: सभा स्थल पर आने वाली सभी गाड़ियां श्रीपुर पुल (केनी पुल) के नीचे से होते हुए पार्किंग स्थल पर जाएगी.
जिला प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है, कि निर्धारित अवधि के दौरान जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करें. वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन को सुचारू यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें.
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