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CM सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को लेकर गया का ट्रैफिक प्लान बदला, देखें अपना रूट

सीएम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ( Gaya Police X )

गया: बिहार के गया में सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज आगमन है. सीएम गया के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत देवगांव में बनने वाले टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे सीएम: गया में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास सीएम सम्राट चौधरी करेंगे. 172 करोड़ की लागत से यह टेक्नोलॉजी सेंटर बनना है. इसमें 84 करोड़ से बनने वाले भवन का शिलान्यास होना है.

सुबह 8 बजे से बदल जाएगा ट्रैफिक प्लान: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए गया जिला प्रशासन के द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. यह विशेष ट्रैफिक प्लान 15 जून 2026 को सुबह के 8:00 बजे से अपराह्न के 3:00 बजे तक निम्नलिखित मार्गों पर यातायात प्रतिबंध एवं डायवर्जन प्रभावी रहेगा.