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CM सम्राट चौधरी ने गाड़ियों का काफिला कम करने का लिया फैसला, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को निर्देश

पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है. बिहार के सीएम ने लोगों से एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील की है.

Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 3:01 PM IST

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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीजल पेट्रोल की बचत के लिए आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. वहीं लोगों से सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की है. सरकारी और निजी कार्यालय में वर्क फॉर होम की संस्कृति बढ़ाने की भी अपील की है. सरकारी मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए कहा है.

बिहार सरकार की अपील : सोशल मीडिया के माध्यम से सम्राट चौधरी ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है. अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है. इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं.''

मंत्री से लेकर अधिकारियों को निर्देश : मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है. माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष गण एवं सदस्य गण, सभी पदाधिकारी गण एवं जनप्रतिनिधि गण से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील की गई है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर : राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो अथवा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह किया गया है. राज्य सरकार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस अथवा सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश : प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में संचालित होने वाले कैंटीन में पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश दिया गया है. सरकारी तथा निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है.

'नो व्हीकल डे' मनाएं : सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले का असर भी दिखने लगा है कई मंत्री एक साथ एक गाड़ी में जाने लगे हैं तो ही मंत्रियों ने गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है.

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