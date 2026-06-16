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NEET UG री-एग्जाम देने वालों को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस सफर का ऐलान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. 21 जून को नीट परीक्षा के अभ्यर्थी सरकारी बस में मुफ्त सफर करेंग.

NEET UG RE EXAM 2026
नीट यूजी 2026 री एग्जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 10:16 AM IST

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पटना: नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली जिसमें शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर परिवहन विभाग और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे. यह सुविधा परीक्षा केंद्र तक जाने और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस घर लौटने, दोनों यात्राओं के लिए लागू होगी.

सरकारी बसों में बमना किराया सफर: परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राज्य के किसी भी जिले से परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राएं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान अपने नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड की छायाप्रति अथवा मूल एडमिट कार्ड साथ रखना होगा.

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बिहार में सरकारी बसों में मुफ्त सफर (ETV Bharat)

ऐसे परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा का लाभ: बस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वैध एडमिट कार्ड दिखाने वाले परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. सरकार का मानना है कि कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में परिवहन खर्च और यात्रा संबंधी परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को इस व्यवस्था का सीधा लाभ मिलेगा.

अभ्यर्थियों के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी: नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है. पुनर्परीक्षा को लेकर बिहार में भी बड़ी संख्या में छात्र तैयारी में जुटे हुए हैं. राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

परिवहन विभाग का खास निर्देश: परिवहन विभाग ने निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा के दिन बसों का संचालन सुचारु रखा जाए ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. राज्य सरकार ने सभी पात्र परीक्षार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है.

बिहार से करीब 1.5 लाख से अधिक छात्र: इस वर्ष नीट यूजी 2026 के लिए देशभर से लगभग 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं बिहार से करीब 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है. इस बीच बिहार में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की यह व्यवस्था विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है.

अब परिवहन की चिंता खत्म: परीक्षा के दबाव के बीच परिवहन की चिंता कम होने से अभ्यर्थी अपनी तैयारी और प्रदर्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि छात्रों की सुविधा और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे.

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