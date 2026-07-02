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पटना साइंस कॉलेज बनेगा 'यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज'? सम्राट चौधरी के फैसले पर उठे सवाल

"समय पर मार्कशीट नहीं मिलना और कॉलेज पोर्टल का खराब रहना जैसी बुनियादी चीजें ठीक नहीं होंगी, तो यूनिवर्सिटी बनने से भी कुछ होने वाला नहीं है. पहले इन समस्याओं को तो दुरूस्त करें उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार होन चाहिए" - हर्ष कुमार,केमिस्ट्री स्टूडेंट

औचक निरीक्षण की हकीकत: केमिस्ट्री से स्नातकोत्तर कर रहे छात्र हर्ष कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कॉलेज विजिट करने आए लेकिन उन्होंने वह नहीं देखा जो देखना चाहिए था. उनके मुताबिक वे 3 साल से कॉलेज में हैं और कैंपस हमेशा जर्जर हालत में रहा है. छात्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण का पता चलते ही 24 घंटे के भीतर पूरा नजारा बदल गया, महीनों का काम एक दिन में हुआ, जंगल झाड़ हटाए गए और टूटी दीवार को कपड़ों से ढक दिया गया.

छात्रों की व्यावहारिक प्रतिक्रिया: इस बड़ी घोषणा पर मैथ्स ऑनर्स के तीसरे वर्ष के छात्र अंकुश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कॉलेज विजिट के दौरान फिजिक्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है. उन्हें यह अटपटा लग रहा है क्योंकि फिजिक्स केवल एक डिपार्टमेंट है और कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाकर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात होती तो समझ में आता. छात्र ने कहा कि जो व्यवस्था है उसे सुधारना बेहतर होगा क्योंकि वर्तमान में साइंस कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट की हालत खस्ताहाल होते जा रही है.

प्रतिष्ठित संस्थान का अतीत: वर्ष 1927 में स्थापित पटना साइंस कॉलेज देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है, जहां से महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह सहित अनेक वैज्ञानिक निकले हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इसके गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए परिसर में आधुनिक प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केंद्र, उन्नत छात्रावास और बेहतर खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है. सरकार का दावा है कि यह विश्वविद्यालय देश-विदेशी शोधकर्ताओं के लिए नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा, हालांकि छात्रों का मानना है कि इसके बजाय पटना विश्वविद्यालय को ही बेहतर किया जाना चाहिए.

ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज: दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहां 'यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज' स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे बिहार वैश्विक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के एक अनूठे प्रयोग का हिस्सा बन सकता है. हालांकि इस पहल ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या पटना विश्वविद्यालय अपनी सबसे प्रतिष्ठित इकाई खो देगा? और केवल भौतिकी को केंद्र में रखकर विश्वविद्यालय बनाने का मॉडल कितना सफल हो पाएगा?

पटना: कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति और प्रगति का नियम है. लेकिन जब बदलाव सदियों पुराने गौरवशाली इतिहास से टकराता है, तो सवाल खड़े होना लाजिमी है. कभी पूर्व के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर अपनी अनूठी पहचान बनाने वाला पटना साइंस कॉलेज अब अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है.

बुनियादी समस्याओं पर गुस्सा: फिजिक्स डिपार्टमेंट के छात्र हिमांशु कुमार ने राजनीति का दावा करते हुए कहा कि बीते 5 साल से कॉलेज में हैं और यहां कॉलेज परिसर में राजनीति रची बसी हुई है. फिजिक्स डिपार्टमेंट पर भाजपा तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पर किसी और राजनीतिक पार्टी का दबदबा है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री केवल फिजिक्स डिपार्टमेंट में आए. शिक्षा का राजनितिकरण नहीं होना चाहिए लेकिन यहां हो यही रहा है.

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सिर्फ नाम बदलने की आशंका: छात्र हिमांशु कुमार ने कहा कि खेल मैदान की कमी, बंद कैंटीन और लैब के पुराने सामानों पर यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो कॉलेज का नाम बदलकर केवल यूनिवर्सिटी रखने जैसा ही काम होगा. केमिस्ट्री ऑनर्स के निशांत कुमार ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलग क्राइटेरिया होते हैं, अभी कॉलेज के मैदान पर मेट्रो निर्माण का अतिक्रमण है. इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है. एक डिपार्टमेंट के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने से बेहतर है कि उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर बाकी विभागों की दीवारें और फिल्टर पानी दुरुस्त करें.

"यूनिवर्सिटी बनाने का क्राइटेरिया अलग होता है, यहां की मूलभूत व्यवस्था ठीक है कि नहीं पहले ये देखना जरूरी है. कॉलेज के मैदान पर मेट्रो निर्माण का अतिक्रमण है, पीने का पानी नहीं आता है, छात्रों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, छात्राएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं..इन सब पर किसी का ध्यान ही नहीं हैं" - निशांत कुमार, केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट

पूर्व कुलपति का दृष्टिकोण: वहीं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने नए विश्वविद्यालय खुलने की सराहना की. हालांकि उन्होंने पटना साइंस कॉलेज का नाम बदलना अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि पटना साइंस कॉलेज अपने शताब्दी वर्ष में है और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां पहले रिसर्च के लिए कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालय हाथों हाथ दाखिला लेते थे. प्रोफेसर सिंह ने चेतावनी दी कि साइंस कॉलेज के अलग होने से पटना विश्वविद्यालय की शोध क्षमता, छात्र संख्या और राष्ट्रीय रैंकिंग पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

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वैश्विक मॉडलों की समीक्षा: प्रोफेसर सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठाया कि इस नई यूनिवर्सिटी में केवल भौतिकी विभाग रहेगा या फिर अन्य विज्ञान विभाग भी इसके अंतर्गत संचालित होंगे ये भी विचारणीय है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में अभी तक केवल भौतिकी विषय को समर्पित कोई स्वतंत्र विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा इंस्टिट्यूट जैसे प्रमुख संस्थान मल्टीडिसीप्लिनरी विज्ञान मॉडल पर काम करते हैं. हालांकि जर्मनी के मैक्स प्लांक और इटली के अब्दुस सलाम सेंटर में समर्पित फिजिक्स स्कूल मौजूद हैं, लेकिन पूर्णरूप से स्वतंत्र फिजिक्स यूनिवर्सिटी की जानकारी की कमी है.

पुनरुत्थान की मुख्य शर्तें: प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने कहा कि यदि सरकार अपनी घोषणा को मजबूत वित्तीय सहायता, विश्वस्तरीय फैकल्टी, आधुनिक शोध सुविधाओं और स्पष्ट शैक्षणिक ढांचे के साथ लागू करती है, तभी यह सफल होगा. अन्यथा यदि यह पहल केवल नाम परिवर्तन तक सीमित रह गया, तो बिहार के इस प्रतिष्ठित संस्थान की पहचान भी खत्म हो जाएगी. उन्होंने याद किया कि जब वह पढ़ते थे तो थाईलैंड, कंबोडिया, फिजी और दक्षिण अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में विदेशी छात्र यहां पढ़ने आते थे.

विदेशी छात्रों के नियम: प्रोफेसर सिंह ने बताया कि वह अपने समय में स्नातक में टॉपर थे और विदेशी छात्रों का एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में विदेश मंत्रालय की सिफारिश और क्लीयरेंस मिलने के बाद ही होता है. अगर किसी डिपार्टमेंट में सीट खाली है तो एडमिशन होता है, और यदि सीटें पूरी भर गई हैं तो यह कुलपति का विशेष अधिकार है कि वह उस विदेशी छात्र के लिए सीटें बढ़ा दें. जितने विदेशी छात्र होंगे उतनी संख्या में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन छात्र की डिग्री पूरी होते ही वह बढ़ी हुई सीटें स्वतः समाप्त हो जाती हैं.

प्रोफेसर रासबिहारी सिंह, पूर्व कुलपति,पीयू (ETV Bharat)

"अगर विदेशी छात्रों को दोबारा आकर्षित करना है, तो संस्थान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना होगा. वर्षों पुराने सामान अभी भी लैब में पड़े हैं और लैब का अलग से कोई बजट नहीं है, इसलिए रिसर्च को प्रमोट करने के लिए लैब को अत्याधुनिक करना सबसे जरूरी है." - प्रोफेसर रासबिहारी सिंह, पूर्व कुलपति,पीयू

हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत: प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने अंत में सुझाव दिया कि लैब जितनी हाईटेक होगी और फैकल्टी जितनी विद्वान होगी, उतना ही संस्थान के प्रति देश और दुनिया भर के छात्रों का आकर्षण दोबारा बढ़ेगा. अभी तो शोध की दिशा में कोई भी काम नहीं हो रहा है. अगर इसकी बेहतरी की दिशा में काम किया जाए तभी ये परिवर्तन स्वागत योग्य होगा.

भविष्य का नया सफर: बिहार की शिक्षा नीति में विज्ञान का यह नया प्रयोग अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है. अब देखना यह है कि छात्रों के बुनियादी विरोध और पूर्व कुलपति के इन गंभीर नीतिगत सवालों के बीच सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर कैसे उतारती है.



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