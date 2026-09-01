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HKRNL पर CM सैनी का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- "9 साल में 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, अब उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल"

HKRNL पर CM सैनी का कांग्रेस पर पलटवार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRNL को लेकर विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कांग्रेस को आंकड़ों के जरिए घेरा. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि, "संविदा आधारित रोजगार व्यवस्था मौजूदा सरकार की देन नहीं है, बल्कि हरियाणा गठन के समय से चली आ रही है. विपक्ष इतिहास के अधूरे पन्ने दिखाकर राजनीति कर रहा है. पूरा रिकॉर्ड सामने आएगा तो सच यही निकलेगा कि अस्थायी और अनुबंध आधारित व्यवस्था वर्तमान सरकार ने शुरू नहीं की." 1967 में भी 11 हजार से ज्यादा कर्मचारी: मुख्यमंत्री ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि, "31 मार्च 1967 को हरियाणा सरकार में कुल 97,385 कर्मचारी थे. इनमें 11,397 कर्मचारी कंटिन्जेंसी पेड, वर्कचार्ज्ड और कॉन्ट्रैक्ट आधार वाली श्रेणी में शामिल थे. वर्ष 2013 तक यह संख्या बढ़कर 84,642 हो गई. यानी 1967 के मुकाबले इस श्रेणी में 73,245 कर्मचारियों की वृद्धि हुई और संख्या करीब 7.4 गुना बढ़ी." कांग्रेस के 9 साल पर सीधा सवाल: सैनी ने वर्ष 2005 से 2014 के आंकड़ों को विपक्ष के खिलाफ सबसे बड़ा आधार बनाया. उन्होंने कहा कि, "1967 से 2005 तक 38 वर्षों में संविदा, वर्कचार्ज्ड और कंटिन्जेंसी श्रेणी के कर्मचारी 11,397 से बढ़कर 38,949 हुए. वहीं कांग्रेस के अगले 9 वर्षों में यह संख्या करीब 1.10 लाख तक पहुंच गई. 38 वर्षों में इस श्रेणी में 27,552 कर्मचारियों की वृद्धि हुई, जबकि कांग्रेस के मात्र 9 वर्षों में लगभग 71 हजार की वृद्धि हुई." "तब सवाल क्यों नहीं उठाए?": मुख्यमंत्री ने विपक्ष से पूछा कि, "यदि संविदा कर्मचारी व्यवस्था इतनी खराब थी तो कांग्रेस के शासनकाल में इसमें इतनी तेज वृद्धि क्यों हुई. इन कर्मचारियों को ठेकेदारों के भरोसे क्यों छोड़ा गया? ईपीएफ, ईएसआई, समान वेतन, प्रसूति अवकाश, अनुकम्पा तैनाती और स्थानांतरण की व्यवस्थित नीति उस समय क्यों नहीं बनाई गई? पुरानी व्यवस्था में युवाओं को ठेकेदारों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था." ठेकेदारों की भूमिका खत्म करने का दावा: सैनी ने कहा कि, "HKRNL का गठन केवल कर्मचारियों की भर्ती के लिए नहीं, बल्कि पुरानी ठेकेदार आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए किया गया है. पहले कई जगह कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था और वेतन से कमीशन काटने की शिकायतें आती थीं. सरकार ने ठेकेदार और बिचौलिए की भूमिका समाप्त कर व्यवस्था को नियम, योग्यता और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा है." ऑनलाइन प्रक्रिया और सीधे बैंक खाते में भुगतान: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "अब युवाओं को नौकरी के लिए किसी ठेकेदार या बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं है. युवा HKRNL पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और पात्रता व योग्यता के आधार पर तैनाती की जाती है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ट्रेस करने योग्य है. कर्मचारियों का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है."