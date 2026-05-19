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सीएम सैनी ने चलाई साइकिल, सुखना लेक पर लोगों से की मुलाकात, बोले- 'पीएम के फिट इंडिया संदेश को जन आंदोलन बनाएं'

CM Saini rides bicycle ( ETV Bharat )