'सीएम सैनी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त, खौफ के साए में जी रहा हरियाणा', जितेंद्र बघेल का आरोप
कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल ने सीएम नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम चंडीगढ़ और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं.
Published : July 6, 2026 at 5:01 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा कांग्रेस के सह-प्रभारी व एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल ने चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम संगठनात्मक बैठक ली. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सूबे की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखे प्रहार किए. जितेंद्र बघेल ने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय जनता और कानून-व्यवस्था की सुध लेने के बजाय सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके लिए वे लगातार दिल्ली और पंजाब के चक्कर काट रहे हैं."
'व्यापारी और दुकानदार फिरौती की धमकियों से खौफजदा': मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि "भाजपा राज में हरियाणा अब शांति के बजाय हत्या और फिरौती का हब बन चुका है." महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. आज पानीपत, जींद और हांसी सहित पूरे प्रदेश के व्यापारी और दुकानदार फिरौती की धमकियों से खौफजदा हैं. हरियाणा की जनता इस कदर सहमी हुई है कि न जाने कब किसके पास फिरौती के लिए इंटरनेशनल कॉल आ जाए."
'कुछ वरिष्ठ अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं': जितेंद्र बघेल ने करोड़ों रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल पर निशाना साधते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष रहने की नसीहत दी. बघेल ने आरोप लगाया कि "कुछ वरिष्ठ अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं." उन्होंने पूर्व राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि "चंडीगढ़ में काउंटिंग के दौरान कांग्रेस के 9 वोटों को अवैध करना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था."
2029 में पूर्ण बहुमत का दावा: जितेंद्र बघेल ने साफ किया कि विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के अधिकारों और समस्याओं के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करती रहेगी. संगठन को मजबूत करने के लिए अब जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन किया जाएगा. कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और साल 2029 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी."