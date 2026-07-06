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'सीएम सैनी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त, खौफ के साए में जी रहा हरियाणा', जितेंद्र बघेल का आरोप

चरखी दादरी में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा कांग्रेस के सह-प्रभारी व एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल ने चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम संगठनात्मक बैठक ली. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सूबे की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखे प्रहार किए. जितेंद्र बघेल ने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय जनता और कानून-व्यवस्था की सुध लेने के बजाय सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके लिए वे लगातार दिल्ली और पंजाब के चक्कर काट रहे हैं." 'व्यापारी और दुकानदार फिरौती की धमकियों से खौफजदा': मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि "भाजपा राज में हरियाणा अब शांति के बजाय हत्या और फिरौती का हब बन चुका है." महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. आज पानीपत, जींद और हांसी सहित पूरे प्रदेश के व्यापारी और दुकानदार फिरौती की धमकियों से खौफजदा हैं. हरियाणा की जनता इस कदर सहमी हुई है कि न जाने कब किसके पास फिरौती के लिए इंटरनेशनल कॉल आ जाए."