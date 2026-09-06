रेवाड़ी में CM सैनी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में राव इंद्रजीत नहीं हुए शामिल, फिर उठे सियासी सवाल
रेवाड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई. राज्य स्तरीय इस सरकारी कार्यक्रम में राव इंद्रजीत नहीं पहुंचे.
Published : September 6, 2026 at 1:48 PM IST
रेवाड़ी: रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 'हरियाणा उदय अभियान' के तहत आयोजित इस मैराथन में करीब 60 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया. इस कार्यक्रम में एक नाम की गैरमौजूदगी ने राजनीतिक चर्चा को भी हवा दे दी. गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है?
CM सैनी रेवाड़ी में, लेकिन राव इंद्रजीत नदारद: रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से आयोजित हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई. कार्यक्रम को युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने से जोड़ा गया था, लेकिन दक्षिण हरियाणा की राजनीति में प्रभाव रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह की गैरमौजूदगी ने इस आयोजन को राजनीतिक नजरिए से भी चर्चा में ला दिया. खासकर इसलिए क्योंकि रेवाड़ी और आसपास का अहीरवाल क्षेत्र राव इंद्रजीत सिंह की मजबूत राजनीतिक जमीन माना जाता है.
सीएम नायब सैनी ने साधी चुप्पी: जब मुख्यमंत्री नायब सैनी से राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर सवाल किया गया, तो सीएम नायब सैनी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए. उनकी इस चुप्पी ने एक नए सवालों को जन्म दे दिया है. क्या राव इंद्रजीत बीजेपी से नाराज हैं? क्या है राव इंद्रजीत की नाराजगी की वजह? क्या बीजेपी में सबकुछ ठीक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हरियाणा की सियासी फिजाओं में गोते लगा रहे हैं.
क्या खत्म नहीं हुई राव इंद्रजीत की नाराजगी? यह पहली बार नहीं है जब राव की गैरमौजूदगी चर्चा में आई. राव इंद्रजीत की गैरमौजूदगी का मामला पिछले कुछ महीनों में पहले भी सुर्खियों में रहा है.
- गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में राव इंद्रजीत सिंह ने प्रोटोकॉल पर आपत्ति और नाराजगी जताई. इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों पर जमकर निशाना साधा. राव इंद्रजीत ने एक बार फिर से पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए.
- जून में रेवाड़ी के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी राव इंद्रजीत शामिल नहीं हुए थे. उस समय उनके कार्यालय की ओर से उनकी तबीयत खराब होने की बात कही गई थी. उनके नहीं पहुंचने के बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर ने किया था.
- इसके बाद 30 जून को बावल में आयोजित 'खेत बचाओ' कार्यक्रम में भी राव इंद्रजीत और रेवाड़ी जिले के बीजेपी के स्थानीय नेताओं की गैरमौजूदगी पर सवाल उठे थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे.
अहीरवाल में बीजेपी की राजनीति का सवाल: दक्षिण हरियाणा और खासकर अहीरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख नेताओं में रहे हैं. ऐसे में क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है. ऐसे में उनके इलाके में सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम में उनका शामिल ना होना बड़े सवाल खड़ा करता है. पिछले कार्यक्रमों में भी राव की गैरमौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर गुटबाजी का मुद्दा उठाया था.
मैराथन का संदेश क्या रहा? राजनीतिक चर्चाओं से अलग कार्यक्रम का मुख्य फोकस युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना रहा. राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को 'ड्रग-फ्री हरियाणा' के संदेश के साथ आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में लोगों के रजिस्ट्रेशन और युवाओं की भागीदारी को सरकार की ओर से नशे के खिलाफ अभियान के तौर पर पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक नजरिए से आज के कार्यक्रम की एक तस्वीर ऐसी भी रही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में मौजूद रहे, हजारों लोग मैराथन में दौड़े, लेकिन अहीरवाल की राजनीति के बड़े चेहरे राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम से दूर रहे. यही गैरमौजूदगी अब एक बार फिर दक्षिण हरियाणा की बीजेपी की अंदरूनी सियासत को चर्चा में ले आई है.
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