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पंजाब सीएम के पेपर लीक वाले बयान पर नायब सैनी का पलटवार, बोले- "पहले अपनी सरकार का हिसाब दें भगवंत, 5 साल में वादे पूरे नहीं किए, अब चुनाव के समय योजनाएं कर रहे शुरू"

CM सैनी ने हरियाणा की योजनाओं में लाभ वितरण और राशि जारी की. इस दौरान पंजाब सरकार के पेपर लीक वाले बयान पर पलटवार किया.

CM Saini counterattack on Punjab government paper leak
पंजाब सरकार के पेपर लीक वाले बयान पर CM सैनी का पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 12:14 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयानों पर तीखा पलटवार किया. दरअसल, कुछ दिनों पहले पंजाब के सीएम और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि, "सीएम हरियाणा पंजाब में घूमते रहते हैं लेकिन भिवानी में पेपर लीक गैंग बन गया है ." इस पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि, "वो पहले अपनी सरकार का हिसाब दें." चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सैनी ने पंजाब सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "पंजाब सरकार को हरियाणा पर आरोप लगाने के बजाय अपने काम का हिसाब देना चाहिए."

"वादे पूरे नहीं किए, इसलिए बोलने को कुछ नहीं": सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि, "मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए. उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है." उन्होंने भिवानी में पेपर लीक के आरोपों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर वहां पेपर लीक हुए थे तो पंजाब सरकार की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की."

"वादे पूरे नहीं किए, इसलिए बोलने को कुछ नहीं" (ETV Bharat)

भिवानी को लेकर भी दिया जवाब: मुख्यमंत्री ने भिवानी को हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि बताते हुए कहा कि, "इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है. भिवानी के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन किया है और इस तरह की ऐतिहासिक भूमि पर आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाना उचित नहीं है. अरविंद केजरीवाल का जिला भी भिवानी है."

लाडो लक्ष्मी योजना पर पंजाब को घेरा: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "मैंने हरियाणा का पहला बजट पेश करने के बाद पहले ही साल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दिया था. हरियाणा की महिलाओं को अब तक इस योजना के तहत 2,042 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है. भगवंत पिछले पांच साल में वहां यह योजना शुरू नहीं किए. अब चुनाव से कुछ महीने पहले इसे शुरू किया जा रहा है."

"पंजाब में BJP की सरकार बनेगी": पंजाब की राजनीति पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि, "मैं पंजाब में जाता हूं और लोगों के उत्साह को देखता हूं. इस उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी. कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी आगे है."

लाडो लक्ष्मी की दसवीं किस्त जारी: मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि, " हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दसवीं किस्त जारी कर दी गई है. इसके तहत 9 लाख 98 हजार लाभार्थी बहन-बेटियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि DBT के माध्यम से डाली गई. अब तक दस किस्तों में 2,042 करोड़ 31 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं."

लाडो लक्ष्मी की दसवीं किस्त जारी (ETV Bharat)

15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,124 करोड़ 94 लाख रुपये 34 लाख 93 हजार 978 लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजे गए. DBT के जरिए भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है. दयालु योजना के तहत आज 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपये की सहायता जारी की जा चुकी है. हर घर हर गृह योजना के तहत 4 लाख 93 हजार 434 बहनों के खातों में जून महीने की सब्सिडी भी जारी की गई. इसके तहत 19 करोड़ 17 लाख रुपये दिए गए हैं. आज की राशि को मिलाकर योजना के तहत कुल 340 करोड़ 14 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं."

किसानों को हरित खाद के लिए 7 करोड़: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है. यह सहायता खरीफ 2026-27 में 70 हजार एकड़ क्षेत्र में ढेंचा, मूंग और अन्य हरित खाद फसलों को अपनाने के लिए दी गई है. 5,844 किसानों की 36,670 एकड़ में ढेंचा खेती और 7,393 किसानों की 36,670 एकड़ में मूंग व अन्य हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हुआ है."

19 योजनाओं के तहत 1,595 करोड़ जारी: सीएम सैनी ने कहा कि, "आज विभिन्न 19 योजनाओं के 50 लाख 48 हजार 73 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,595 करोड़ 50 लाख रुपये डाले गए हैं. ये सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है.

कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर कांग्रेस को जवाब: कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "भारत को मेजबानी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है. कांग्रेस यह बताए कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए क्या किया. उनकी दो लाइन की पॉलिसी थी- पदक लाओ, पद पाओ. कांग्रेस के समय खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर पदक जीतते थे और सरकार की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थीं."

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और तिरंगा यात्रा: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. वहीं, 9 अगस्त से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी."

ये भी पढ़ें:'कॉमनवेल्थ गेम्स वहीं होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बढ़िया हो', गुजरात में CWG कराने पर डॉ. अर्चना गुप्ता का बयान

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