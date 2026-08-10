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पंजाब सीएम के पेपर लीक वाले बयान पर नायब सैनी का पलटवार, बोले- "पहले अपनी सरकार का हिसाब दें भगवंत, 5 साल में वादे पूरे नहीं किए, अब चुनाव के समय योजनाएं कर रहे शुरू"

पंजाब सरकार के पेपर लीक वाले बयान पर CM सैनी का पलटवार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयानों पर तीखा पलटवार किया. दरअसल, कुछ दिनों पहले पंजाब के सीएम और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि, "सीएम हरियाणा पंजाब में घूमते रहते हैं लेकिन भिवानी में पेपर लीक गैंग बन गया है ." इस पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि, "वो पहले अपनी सरकार का हिसाब दें." चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सैनी ने पंजाब सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "पंजाब सरकार को हरियाणा पर आरोप लगाने के बजाय अपने काम का हिसाब देना चाहिए." "वादे पूरे नहीं किए, इसलिए बोलने को कुछ नहीं": सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि, "मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए. उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है." उन्होंने भिवानी में पेपर लीक के आरोपों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर वहां पेपर लीक हुए थे तो पंजाब सरकार की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की." "वादे पूरे नहीं किए, इसलिए बोलने को कुछ नहीं" (ETV Bharat) भिवानी को लेकर भी दिया जवाब: मुख्यमंत्री ने भिवानी को हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि बताते हुए कहा कि, "इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है. भिवानी के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन किया है और इस तरह की ऐतिहासिक भूमि पर आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाना उचित नहीं है. अरविंद केजरीवाल का जिला भी भिवानी है." लाडो लक्ष्मी योजना पर पंजाब को घेरा: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "मैंने हरियाणा का पहला बजट पेश करने के बाद पहले ही साल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दिया था. हरियाणा की महिलाओं को अब तक इस योजना के तहत 2,042 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है. भगवंत पिछले पांच साल में वहां यह योजना शुरू नहीं किए. अब चुनाव से कुछ महीने पहले इसे शुरू किया जा रहा है." "पंजाब में BJP की सरकार बनेगी": पंजाब की राजनीति पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि, "मैं पंजाब में जाता हूं और लोगों के उत्साह को देखता हूं. इस उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी. कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी आगे है."