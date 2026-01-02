ETV Bharat / state

CM साय का दंतेवाड़ा दौरा, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में सीधे आम जनता से संवाद, लोगों से लिया फीडबैक

दंतेवाड़ा: नए साल 2026 के दूसरे दिन CM साय दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उनका स्वागत किया. जनता से संवाद कार्यक्रम: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम में आम लोगों से बात कर रहे हैं. जनता से संवाद कार्यक्रम के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता ने सीएम से सीधे संवाद किया. जनता ने योजनाओं का फीडबैक और परेशानियां भी बताई.