सीएम साय पहुंचे सिंधु अमरधाम आश्रम, धर्मी देवी जसूजा को दी श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने संत श्री लाल दास साहेब की माता के निधन पर दुख जताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 26, 2026 at 8:24 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के संत लाल दास साहेब की माता जी धर्मी देवी जसूजा का निधन हो गया है. उनके निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. सोमवार को सीएम साय बिलासपुर दौरे के दौरान श्री सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभांठा पहुंचे. यहां पर उन्होंने संत श्री लाल दास साहेब की माता जी श्रीमती धर्मी देवी जसूजा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने श्रीमती धर्मी देवी जसूजा को श्रद्धांजलि अर्पित की और भगवान से उन्हें श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है.
सिंधु अमरधाम आश्रम पहुंचे सीएम साय
सीएम विष्णुदेव साय ने श्री सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभांठा में पहुंचकर धर्मी देवी जसूजा के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से भी मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य और संबल प्रदान करें.
धर्मी देवी जसूजा एक सरल, स्नेही और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई महिला थीं. उनके निधन से परिवार ही नहीं बल्कि समाज को भी अपूरणीय क्षति हुई है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय के साथ बिलासपुर के कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद
सीएम साय के सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभांठा दौरे में उनके साथ बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक,अमर अग्रवाल, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और महापौर पूजा विधानी मौजूद रहीं. इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिलासपुर में झंडा फहराया. झंडा फहराने के बाद वे श्री सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभांठा पहुंचे और धर्मी देवी जसूजा को श्रद्धांजलि अर्पित की.