ETV Bharat / state

बस्तर में सीएम साय : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हर संभव मदद का वादा

सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

CM sai visit lood affected areas
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर पहुंच सुकमा और बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. साथ ही राहत शिविर में मौजूद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें चेक देने के साथ जरूरी सामान वितरित किया. सुकमा दौरे के बाद जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इंद्रावती नदी तट से लगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डोंगाघाट का दौरा किया. यहां बाढ़ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल राहत शिविर स्थल पहुंचे. जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी सामान वितरित किया.

571 गांव बारिश से हुए प्रभावित


इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 571 गांव भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं. जिसमें 22 हजार 377 लोग प्रभावित हुए हैं. वहीं 16 हजार लोगों का सुरक्षित रेक्सयू किया गया है. जिसमे वायु सेना की हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गयी है. हालांकि इस भारी बारिश में 8 लोगों की जान चली गई है. और 172 पशुधन को नुकसान पहुंचा है. वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए 173 राहत कैंप बनाए गए हैं. जहां पर इन प्रभावितों के लिए भोजन, दवाई और अन्य जरूरी सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई.

सीएम साय का बस्तर दौरा (ETV BHARAT)

बारिश छूटने के बाद सर्वे का काम भी तेजी से जारी है. कुल 199 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं. वहीं 1100 से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. जो मकान पूरी तरह से ढह गए हैं उनके मकान के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए का चेक भी तुरंत वितरित किया गया है. साथ ही आंशिक रूप नुकसान पहुंचे मकान के लिए भी शासन सहयोग कर रहा है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

CM sai visit lood affected areas
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा (etv bharat chhattisgarh)

सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 10-10 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि मकान मालिकों दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से कई किसानों का फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में कृषि विभाग मौसम खुलने के साथ ही किसानों को हुए नुकसान का भी आकलन और सर्वे करेगा. फिर जल्द से जल्द किसानों को उचित मुआवजा राशि दी जाएगी. इस आपदा की घड़ी में बस्तर समेत पूरे राज्य भर में अलग-अलग सामाजिक संगठनों, रोटरी क्लब चेम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए किये जा रहे सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया है.

CM sai visit lood affected areas
बस्तर में सीएम साय (etv bharat chhattisgarh)

बाढ़ से हुए नुकसान का होगा आकलन, सरकार हर सहायता के लिए तैयार, जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश- सीएम साय

चिरमिरी में जमीन धंसने से बढ़ा खतरा, गड्ढे में समा गई बाइक, लोगों को किया जा रहा शिफ्ट

फाइव डे बैंकिंग पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी, आने वाले दिनों में बैंक यूनियन के समाधान संभव

TAGGED:

PROVIDE POSSIBLE RELIEF
FLOOD VICTIMS
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
सीएम साय
CM SAI VISIT LOOD AFFECTED AREAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.