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बस्तर में सीएम साय : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हर संभव मदद का वादा

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा ( Etv Bharat )

जगदलपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर पहुंच सुकमा और बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. साथ ही राहत शिविर में मौजूद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें चेक देने के साथ जरूरी सामान वितरित किया. सुकमा दौरे के बाद जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इंद्रावती नदी तट से लगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डोंगाघाट का दौरा किया. यहां बाढ़ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल राहत शिविर स्थल पहुंचे. जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी सामान वितरित किया.

