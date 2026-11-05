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राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम साय का बयान, हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी, लेकिन लोगों का ना करें नुकसान

सीएम ने राजस्व कर्मचारियों को कहा कि पटवारियों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए उनके हड़ताल से लोगों का नुकसान ना हो.सीएम साय ने कहा कि इस बात के लिए उन्हें वह सभी संवैधानिक तरीके अपनाने चाहिए जिससे उनकी बात पूरी हो जाए लेकिन आम लोगों का नुकसान ना हो.मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के काम को प्राथमिकता में रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का नुकसान ना हो.

राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम साय का बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अर्नब तूफान के नुकसान की होगी भरपाई

मौसम की मार और अर्नब तूफान के साथ ही दूसरे तूफान से हुए किसानों के नुकसान को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द वह सर्वे कर ले और सर्वे करके जो भी नुकसान हुआ है, उसके आकलन की रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दें.