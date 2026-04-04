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छत्तीसगढ़ में अब कहीं रेड कॉरिडोर नहीं, हर तरफ ग्रीन कॉरिडोर: सीएम साय

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद खात्मे को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है.

Chhattisgarh CM Vishnudeo Sai
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसपूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से नक्सलवाद पर विजय हासिल हुई है. इसके साथ ही सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र, सुरक्षा बलों और बस्तर की जनता के सामूहिक संकल्प का नतीजा है.

"अमित शाह के संकल्प से नक्सलवाद हारा"

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया. उन्होंने कहा कि अमित शाह माओवादी उन्मूलन की रणनीति के प्रमुख शिल्पी हैं. अमित शाह ने रायपुर में 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था, जिसे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा किया गया. उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों को स्पष्ट दिशा, आवश्यक संसाधन और निरंतर प्रोत्साहन मिला, साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि हिंसा का उत्तर दृढ़ता से दिया जाएगा, जबकि शांति का मार्ग अपनाने वालों का स्वागत किया जाएगा.

"शहीदों के बलिदान से लिखी गई बस्तर की नई कहानी"

सीएम साय ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान ने इस ऐतिहासिक सफलता की नींव रखी है. इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों के उन बहादुर जवानों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने साहस और संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना माओवाद की जड़ों पर प्रहार किया.

बस्तर की जनता को सीएम साय ने किया नमन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर की जनता के प्रति भी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बना. उन्होंने उस दौर को याद किया जब मतदान करने पर उंगली काटने की धमकियां दी जाती थीं, इसके बावजूद लोगों ने निडर होकर लोकतंत्र को मजबूत किया. यही जनविश्वास एक ऐसे नेतृत्व को स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसने एक दशक के भीतर इस चुनौती का समाधान किया.

हिंसक माओवादी विचारधारा ने वर्षों तक अनगिनत परिवारों को पीड़ा दी, कई मांओं की कोख उजड़ी, बहनों का सुहाग छिना और मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जबकि देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए हजारों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी. यह संघर्ष केवल सुरक्षा बलों का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मबल और संकल्प का प्रतीक रहा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

रेड कॉरिडोर का खात्मा, अब ग्रीन कॉरिडोर है- सीएम साय

प्रदेश सरकार ने उन लोगों का स्वागत किया है, जिन्होंने माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताया है, और यह परिवर्तन केवल सुरक्षा अभियान का परिणाम नहीं बल्कि विश्वास, पुनर्वास और विकास के समन्वित प्रयासों का नतीजा है. उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि जनता के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.अब बस्तर में एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है,जहां बच्चे निर्भय होकर विद्यालय जाएंगे, माताएं और बहनें स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सकेंगी और विकास का प्रकाश हर गांव तक पहुंचेगा.अब कहीं रेड कॉरिडोर नहीं, हर तरफ ग्रीन कॉरिडोर है.

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