नक्सलवाद के खात्मे से छत्तीसगढ़ की बहनों को मिला सुरक्षा और विश्वास का उपहार- सीएम साय
रायपुर में रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम में शहीद एसआई की पत्नी ने सीएम साय को बांधी राखी, स्नेह की डोर में भावुक हुए सीएम साय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 6:19 PM IST
रायपुर: रक्षाबंधन 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के अंत से प्रदेश की बहनों को सुरक्षा और विश्वास का उपहार मिला है. रायपुर में आयोजित समारोह में शहीद एसआई युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी. सीएम साय ने इस मौके पर ऐलान किया कि शहीदों के परिवार के साथ राज्य सरकार खड़ी है. उनके सम्मान और हर सुख-दुख में सरकार उनके संग है.
रायपुर में रक्षाबंधन पर स्नेह की डोर कार्यक्रम
रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया . इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों को स्कूल की छात्राओं, दिव्यांग बेटियों और महिला समूहों की दीदियों ने राखी बांधी. स्नेह की डोर कार्यक्रम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए. साल 2017 में राखी से ठीक एक दिन पहले नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए एसआई युगल किशोर वर्मा की पत्नी ने सीएम विष्णुदेव साय को राखी बांधी. इस अवसर पर सीएम साय ने शहीद एसआई को नमन किया. उन्होंने माधुरी वर्मा और अन्य शहीदों के परिजनों से कहा कि सरकार उनके साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प लेती है.
राखी का यह धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है. हमारे वीर जवानों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता. शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिश्ता सदैव अटूट रहेगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
रक्षाबंधन पर दिखा अद्भुत दृश्य -सीएम साय
सीएम साय ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है. देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य निभाने वाले जवानों को बड़ी संख्या में बहनों ने राखी बांधी. इस अवसर पर रक्षाबंधन पर्व का व्यापक अर्थ साकार हुआ है. हमारे जवान केवल सीमाओं और समाज के सुरक्षा प्रहरी नहीं, बल्कि प्रदेश की बहनों के भाई भी हैं.इस अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बहनों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा का वादा किया.
नक्सलवाद के खात्मे से बहनों को मिली सुरक्षा- सीएम साय
स्नेह की डोर कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है. नक्सलवाद का अंत करने में हमारे सुरक्षाबलों के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया है. इस लड़ाई में जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत संकल्प की बदौलत और सुरक्षाबलों के साहस से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है. इससे बस्तर में विकास का नया रास्ता खुल गया है.
अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी. अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी. बस्तर में विकास की रफ्तार और तेज होगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने महतारी वंदन योजना की राशि का किया उल्लेख
सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें छत्तीसगढ़ की लाखों-करोड़ों बहनों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है. बहनों का यही विश्वास और अपनापन जनसेवा के लिए नई ऊर्जा देता है. राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन और आत्मसम्मान का मजबूत आधार बनी है. योजना के जरिए माताओं बहनों को लाभ मिल रहा है.
रक्षाबंधन के पर्व पर महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी होगी. प्रदेश की 68 लाख बहनों के बैंक खातों में करीब 631 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर होगा. इससे प्रदेश की माताएं बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
रायपुर को पांच नए प्रोजेक्टस मिले
सीएम साय ने इस अवसर पर रायपुर को पांच नए प्रोजेक्टस की सौगात दी है. इसमें हरित पोषणम्, प्रोजेक्ट निरामय, तिरंगा शक्ति फेस्ट, प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः और रायपुर अनफिल्टर्ड शामिल है.
हरित पोषणम् क्या है?
इस स्कीम के जरिए आंगनबाड़ियों और महिला समूहों को फलदार पौधे तथा सब्जियों के आधुनिक बीज मुहैया कराए जाएंगे. इससे पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा मिलेगा.
प्रोजेक्ट निरामय- इस स्कीम के जरिए रायपुर जिले के 215 स्कूलों में विद्यार्थियों की हेल्थ जांच की जाएगी. उनके ब्लड टेस्ट की जांच की जाएगी.
तिरंगा शक्ति फेस्ट- रायपुर में हर महीने सामाजिक समरसता, संस्कृति, सुशासन से जुड़े अहम आयोजन किए जाएंगे.
रायपुर अनफिल्टर्ड- इस स्कीम के जरिए छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित हस्तियों, कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के जीवन पर पॉडकास्ट तैयार किए जाएंगे.
प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः- इसके तहत रायपुर जिले के सपेरा समुदाय के लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.