बस्तर का तेज गति से विकास जारी, निर्णायक दौर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग को लेकर रायपुर में अहम बैठक की. उन्होंने बस्तर के विकास की बात कही.

CM Vishnudev Sai
सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 10:39 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग को लेकर रायपुर में एक अहम बैठक की. इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में लंबे समय से सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद का अंत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व तथा सुरक्षाबलों के अदम्य साहस के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है.

सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि नक्सलवाद की हिंसक विचारधारा फिर कभी सिर न उठा सके. इसके लिए बस्तर अंचल से सतत संवाद, विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत किया जा रहा है.

डबल इंजन की सरकार से बस्तर का विकास

सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बस्तर का सर्वांगीण विकास हो रहा है. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं. आगामी तीन वर्षों के लिए बस्तर के विकास का एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार कर मिशन मोड में काम किया जाएगा. इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने तथा सचिवों को बस्तर क्षेत्र का दौरा करने के निर्देश सीएम साय ने दिए.

नक्सलवाद की समाप्ति के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, बिजली और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र गति से विस्तार जरूरी है. जिससे दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचे और शासन-प्रशासन पर लोगों का भरोसा सुदृढ़ हो. बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से बस्तर में जनभागीदारी बढ़ रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बस्तर में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर

सीएम साय ने बस्तर में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान के लिए सतही जल स्रोतों से आपूर्ति व्यवस्था की जाए. इसके अलावा शेष गांवों के शीघ्र विद्युतीकरण तथा दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश सीएम ने दिए. उन्होंने आधार कार्ड निर्माण, बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.

बस्तर में पर्यटन विकास पर जोर

सीएम साय ने बस्तर में पर्यटन विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि होम-स्टे को प्रोत्साहन देने का काम सरकार करेगी. इसके साथ साथ स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बस्तर के क्षेत्रों का विकास कर बस्तर में टूरिज्म कॉरिडोर के निर्माण तथा युवाओं को पर्यटन आधारित आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया.आईआईटीटीएम ग्वालियर से प्रशिक्षित बस्तर के 32 स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षण दिए जाने की पहल की सीएम ने तारीफ की. सीएम साय ने सभी संबंधित विभागों को विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवश्यक प्रस्ताव जल्द से जल्द मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए.

बस्तर के विकास को लेकर सीएम ने लघु वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा देने की बात कही है. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भवन विहीन विद्यालयों के लिए जल्द से जल्द स्वीकृति देने का निर्देश भी सीएम ने किया. सीएम ने बस्तर नवोदय एवं पीएमश्री स्कूलों का विस्तार और हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा देने के निर्देश मीटिंग में दिए. इसके अलावा कई योजनाओं की समीक्षा की भी गई.

