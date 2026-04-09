रात में चोरहा मन आ जाते,मछली चुराए बर, किसान सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने याद किए पुराने दिन
किसान सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने पुराने दिन याद किए.वहीं कृषि मंत्री ने चोरों से मछली बचाने की नसीहत दे दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 4:44 PM IST
सरगुजा : सीएम विष्णुदेव साय ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया. लुंड्रा विधानसभा में आयोजित सभा में सीएम साय ने 281.95 करोड़ से अधिक लागत के कुल 51 विकास कार्यों की सौगात जनता को दी. भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने 15 किसानों का सम्मान भी किया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद चिंतामणि महराज सहित लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी मौजूद थे.
बरवाडीह रेललाइन की भी मिल सकती है मंजूरी
इस दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने विकास कार्यों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया. चिंतामणि मालवीय ने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री, उड्डयन मंत्री और दो रेलवे प्लेटफार्म बनवाने के लिए रेल मंत्री जी का धन्यवाद. आने वाले समय में अंबिकापुर बरवाडीह तक रेल लाइन की स्वीकृति और भूमिपूजन भी 2026 के अंत तक हो सकता है.
''रात में चोरहा मन आ जाते,मछली चुराए बर''
कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने भी सरगुजा को मिली सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया. उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ग्राउंड वाटर लेबल की चिंता करें. उन्होंने कहा की नदी, तालाब, कुंआ सब सूख जा रहे हैं, इसलिए आप धान की जगह पर दलहन, तिलहन, मक्के की खेती करिए इसमें कम पानी लगेगा, फल, फूल, मसाले की खेती करिए. जिसके पास तालाब है वो मछली पालो, लेकिन आज कल मछली पालन में चोरहा लोग रात में आ जाते हैं, इससे बचना है. खेती से सबकी आमदनी दोगुनी हो इसके लिए प्रयास करना है.
सीएम साय को याद आए पुराने दिन
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है. विधायक बता रहे थे कि 12-13 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहां आया है. छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास करने वाला और छत्तीसगढ़ से भूख को भगाने वाला चाउर वाले बाबा के नाम से जो विख्यात हुए आदरणीय डॉ रमन सिंह जी यहां आए थे. आज मुख्यमंत्री के रूप में 12 -13 साल बाद मैं आया हूं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है.
आज मैं नेताम जी से बता रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले भी बहुत आया हूं, मैं विधायक नहीं बना था. तो मेरे ससुर यहां धौरपुर थाना में रहते थे तो कई बार मैं धौरपुर होकर यहां से जाता था.इसलिए मेरे को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. आपके विधायक प्रबोध मिंज बराबर आपकी चिंता करते हैं.रमन सिंह की सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जिसका ब्याज दर 16 से घटाते हुए 0 प्रतिशत कर दिया. बस्तर नक्सलवाद से पीड़ित था आज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी की इच्छा शक्ति से नक्सलवाद समाप्त हुआ है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीवीटीजी के लिए 32 हजार आवास स्वीकृति हए है. जितना भ्रष्टाचारी पिछ्ला सरकार में थे, कोई जेल के अंदर तो कोई बेल पर बाहर है. धरती आबा उत्कर्ष योजना आदिवासी वर्ग के विकास के लिए इसमें 80 हजार करोड़ का बजट प्रधानमंत्री जी ने दिया है. 6 हजार 6 सौ से ज्यादा गांव का विकास इसमें किया जाना है.
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