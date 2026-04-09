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रात में चोरहा मन आ जाते,मछली चुराए बर, किसान सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने याद किए पुराने दिन

सरगुजा : सीएम विष्णुदेव साय ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया. लुंड्रा विधानसभा में आयोजित सभा में सीएम साय ने 281.95 करोड़ से अधिक लागत के कुल 51 विकास कार्यों की सौगात जनता को दी. भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने 15 किसानों का सम्मान भी किया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद चिंतामणि महराज सहित लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी मौजूद थे.





बरवाडीह रेललाइन की भी मिल सकती है मंजूरी

इस दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने विकास कार्यों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया. चिंतामणि मालवीय ने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री, उड्डयन मंत्री और दो रेलवे प्लेटफार्म बनवाने के लिए रेल मंत्री जी का धन्यवाद. आने वाले समय में अंबिकापुर बरवाडीह तक रेल लाइन की स्वीकृति और भूमिपूजन भी 2026 के अंत तक हो सकता है.





''रात में चोरहा मन आ जाते,मछली चुराए बर''

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने भी सरगुजा को मिली सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया. उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ग्राउंड वाटर लेबल की चिंता करें. उन्होंने कहा की नदी, तालाब, कुंआ सब सूख जा रहे हैं, इसलिए आप धान की जगह पर दलहन, तिलहन, मक्के की खेती करिए इसमें कम पानी लगेगा, फल, फूल, मसाले की खेती करिए. जिसके पास तालाब है वो मछली पालो, लेकिन आज कल मछली पालन में चोरहा लोग रात में आ जाते हैं, इससे बचना है. खेती से सबकी आमदनी दोगुनी हो इसके लिए प्रयास करना है.