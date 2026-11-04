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CM साय बोले- कांग्रेस और इंडी गठबंधन की दोहरी राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा, सट्टा ऐप पर भी दिया बड़ा बयान

CM Sai attack on Congress ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बार-बार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है.

जशपुर में पदयात्रा में हुए शामिल मुख्यमंत्री साय बुधवार को जशपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल हुए. रवाना होने से पहरे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश के प्रति उसके वास्तविक रवैये को उजागर करता है. कांग्रेस ने कई अवसरों पर संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर जनता द्वारा चुनी गई गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया. आज उसी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लोकतंत्र की दुहाई देना राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा है.