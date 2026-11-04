CM साय बोले- कांग्रेस और इंडी गठबंधन की दोहरी राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा, सट्टा ऐप पर भी दिया बड़ा बयान
ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर से CBI की पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे: मुख्यमंत्री साय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 7:50 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बार-बार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है.
जशपुर में पदयात्रा में हुए शामिल
मुख्यमंत्री साय बुधवार को जशपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल हुए. रवाना होने से पहरे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश के प्रति उसके वास्तविक रवैये को उजागर करता है. कांग्रेस ने कई अवसरों पर संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर जनता द्वारा चुनी गई गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया. आज उसी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लोकतंत्र की दुहाई देना राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा है.
जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला और मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली, आज वही कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है. यह अपने आप में बेहद हास्यास्पद और कांग्रेस की दोहरी राजनीति का परिचायक है.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
'हार स्वीकार की बजाय सवाल खड़े कर रहे'
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता अपनी चुनावी पराजय को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं. कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और कभी ईवीएम के साथ निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोहरी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आते हैं, तब उन्हें उसी ईवीएम और उसी निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन जब जनता उन्हें नकार देती है, तो वे अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने लगते हैं.
ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दिया बड़ा बयान
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त सौरभ चंद्राकर को विदेश से लाया गया है. अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी, जिससे इस पूरे मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं. उन्होंने संभावना जताई कि जांच के दौरान इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है.
मुख्यमंत्री ने अमित जोगी द्वारा सौरभ चंद्राकर को लेकर दिए गए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अमित जोगी सौरभ चंद्राकर को हीरो बता रहे हैं. ऐसे बयान संबंधित नेताओं की तुच्छ सोच को स्वयं उजागर करते हैं.