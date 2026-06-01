ETV Bharat / state

बेमेतरा में सीएम साय के प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला, दुर्ग कमिश्नर ने जांच की शुरू

इस पूरे मुद्दे पर सीएम साय ने दुर्ग संभाग के आयुक्त को जांच के आदेश दिए है. सोमवार शाम दुर्ग संभाग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने बेमेतरा सर्किट हाउस में तत्काल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. कमिश्नर ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी ली. उसके बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही बेसिक मैदान और रेस्ट हाउस का निरीक्षण किया.

बेमेतरा : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा में आयोजित भव्य समारोह प्रशासनिक लापरवाही और मौसम की मार के कारण विवादों के घेरे में आ गया है. कार्यक्रम में सामने आई भारी अव्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर शासन-प्रशासन के शीर्ष गलियारों में हड़कंप मच गया है. इस पूरे मामले ने तब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया, जब विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक रूप से अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

मौसम की मार ने खोली अव्यवस्था की पोल

समारोह के दौरान शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. इस आकस्मिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई पुख्ता बैकअप व्यवस्था नहीं थी. देखते ही देखते पूरा पंडाल और वीआईपी वीआईपी व्यवस्थाएं चरमरा गई. सुरक्षित स्थान न मिलने के कारण कार्यक्रम में आए नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर रखकर इधर-उधर भागते दिखे, वहीं कई लोगों ने मुख्य मंच के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई.

सीएम के प्रोटोकॉल का उल्लंघन

एक तरफ जहां कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ पुराना रेस्ट हाउस में आशीर्वाद समारोह मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान गंभीर प्रोटोकॉल चूक का मामला सामने आया. बेमेतरा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत सामने के बजाय पीछे के रास्ते से किया गया. इस वीआईपी प्रोटोकॉल उल्लंघन को देखकर कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने गहरी आपत्ति जताई और अधिकारियों को मंच से ही फटकार लगाई. उनकी इस नाराजगी के बाद से ही जिला प्रशासन बैकफुट पर है.

जांच के घेरे में अफसर

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्ग कमिश्नर इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल के अनुपालन पर जांच कर रहे है. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर मौके पर तैनात नोडल अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) और संबंधित विभाग के प्रमुखों की जवाबदेही तय की जाएगी. प्रशासनिक महकमे में यह चर्चा तेज है कि इस बड़ी लापरवाही के लिए केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है .