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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे योग, हजारों की भीड़ के साथ अफसर करेंगे योग

सरगुजा : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में भव्य तैयारी की गई है. प्रशासन ने योग दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. पीजी कालेज मैदान में 5 हजार लोगों के एक साथ योग करने की व्यवस्था की गई है. अंबिकापुर के आयोजन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे.साथ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.







योग प्रशिक्षक करवाएंगे योग

आपको बता दें कि इस बार राज्य में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन अंबिकापुर में किया जाएगा. अंबिकापुर के पीजी कॉलेज, ग्राउंड में यह कार्यक्रम सुबह 6 बजकर 45 मिनट से 8 बजे तक आयोजित होगा. राज्य योग आयोग के मुख्य योग प्रशिक्षक छबी राम साहू अपनी टीम के साथ अंबिकापुर पहुंच चुके हैं. अंबिकापुर में स्थानीय योग प्रशिक्षकों के साथ योगाभ्यास शुरू किया गया है. मुख्य कार्यक्रम में इनके नेतृत्व में ही पूरी टीम लोगों को योग कराएगी.







अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की तैयारी

भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड हेतु चलाई जा रही गतिविधि में राज्य की सक्रिय सहभागिता के लिए जिले के जनसंख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी अधिकतम पूर्ति हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कियए जाने का निर्देश है. अधिक से अधिक जन-सामान्य टोल फ्री नम्बर-1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल के माध्यम से स्वयं का पंजीयन एवं व्हाट्सअप के माध्यम से फ्री योगा लाइव सेशन प्राप्त कर सकते हैं.