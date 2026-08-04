कलश वंदन अभियान में शामिल हुए सीएम साय ,साल 2027 में संत रविदास जयंती पर छत्तीसगढ़ में अवकाश की घोषणा
सीएम साय ने बताया कि भाजपा के 36 संगठनात्मक जिलों में कलश भेजा जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल ऑडिटोरियम में संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर राज्य स्तर पर कलश वंदन अभियान का शुभारंभ किया. इस कलश में संत रविदास के जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी और जल को लाया गया है.
संत रविदास जयंती पर छत्तीसगढ़ में अवकाश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल 2027 में माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती को छत्तीसगढ़ में अवकाश की घोषणा भी की. इस दौरान मांस मदिरा पर प्रतिबंध रहेगा. संत रविदास के नाम पर एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा. यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अच्छा काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा. नया रायपुर के एक चौक को संत रविदास चौक का नाम दिया जाएगा. संत रविदास के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा.
प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायपुर से प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान की शुरुआत की जा रही है. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650 वीं जयंती को पूरे देश में मनाया जाएगा. 29 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर फरवरी की माघी पूर्णिमा 2027 तक चलेगा.
संत रविदास महाराज की जन्मस्थली बनारस
सीएम साय ने कहा कि संत रविदास महाराज की जन्मस्थली बनारस के पास स्थित सिर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी और जल, कलश में लेकर रायपुर आए हैं. अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉ सनम जांगड़े के नेतृत्व में उनके साथ 11 लोगों की टीम कलश को लेकर रायपुर पहुंची है.
सीएम साय ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया जाएगा कि संत रविदास के विचार और संदेश को विधानसभा की दीवारों पर लिखे जाने की अनुमति दी जाए. इस मौके पर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के साथ में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
धार्मिक स्थलों पर कलश की पूजा होगी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कलश की पूजा अर्चना की गई. बीजेपी के 36 संगठनात्मक जिलों में 36 रथ में इस कलश को भेजा जा रहा है. सभी जिलों के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और समाज के लोग आए हुए हैं. कलश की पूजा अर्चना के बाद यहां से ले जा रहे हैं. ये लोग अपने-अपने जिले के मंदिर और मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर लोगों के द्वारा इस कलश की पूजा की जाएगी.
सीएम साय ने कहा कि कलश वंदन अभियान छत्तीसगढ़ को शहर नगर गांव और समाज को जोड़ने का काम करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ ही विकास भी और विरासत भी. इसको मूर्त रूप देने का काम कलश वंदन अभियान करेगा.
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