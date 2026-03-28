जशपुर में CM साय ने 79 हजार श्रमिकों को ट्रांसफर किए 27 करोड़, 240 जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल, जानिए और क्या-क्या मिला
जशपुर दौरे के दौरान CM ने नए शासकीय वाहन भी रवाना किए. इसके अलावा मातृत्व वन का लोकार्पण और स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग स्टेडियम का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 7:51 PM IST
जशपुर: जिले में शनिवार का दिन विकास, सामाजिक सरोकार और जनकल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित हुआ. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही दिन में कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें दीं. श्रमिक कल्याण से लेकर सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक मजबूती और खेल विकास तक हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री की सक्रियता साफ नजर आई.
श्रमिक सम्मेलन में 27.14 करोड़ की सहायता
मुख्यमंत्री साय वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए. यहां से राज्य के 79,340 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिजनों को अलग-अलग 12 योजनाओं के तहत 27 करोड़ 14 लाख 97 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र व राज्य मिलकर 70 से अधिक योजनाएं संचालित कर रहे हैं.
पेट्रोल-डीजल को लेकर भी दिया भरोसा
CM ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों में प्रवेश की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई हैं. जशपुर जिले के 1365 श्रमिकों को भी 49.35 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी.
रणजीता स्टेडियम में 240 जोड़ों का सामूहिक विवाह
इसके बाद मुख्यमंत्री ने रणजीता स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 240 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की. यहां नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया. इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रुपए की सहायता दी गई, जिसमें 35 हजार रुपए सीधे चेक के माध्यम से प्रदान किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है. गायत्री परिवार द्वारा वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया गया.
राजस्व विभाग को 4 नए वाहन, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री ने रणजीता स्टेडियम में ही राजस्व विभाग को मिले 4 नए शासकीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया. कहा कि इससे फील्ड कार्यों में तेजी आएगी, दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच आसान होगी और राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी.
सर्किट हाउस में ‘मातृत्व वन’ का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने जशपुर सर्किट हाउस परिसर में लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित ‘मातृत्व वन’ का लोकार्पण किया, जहां 400 से अधिक पौधे रोपे गए हैं. ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों ने अपनी माताओं के नाम पौधरोपण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक संवेदनाओं को भी मजबूत करेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति जागरूक बनाएगी.
स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग वॉल इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल के पास 27 लाख रुपए की लागत से बने स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग वॉल इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया. इस पहल से जशपुर के युवाओं को पर्वतारोहण का आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा. 5 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी शामिल हैं.