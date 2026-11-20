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चक्रवात अकवान से फसल क्षति पर सीएम साय का बड़ा बयान, पीएम फसल बीमा से मिलेगी क्षतिपूर्ति, कृषि रक्षक पोर्टल में दर्ज करनी होगी शिकायत

चक्रवात अकवान से फसल क्षति पर सीएम साय का बड़ा बयान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से हुई असामयिक वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खड़ी एवं कटाई के बाद खेतों तथा खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें. साथ ही चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा दावा राशि का लाभ मिल सके.

सरकार ने किसानों को किया आश्वस्त