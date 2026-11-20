चक्रवात अकवान से फसल क्षति पर सीएम साय का बड़ा बयान, पीएम फसल बीमा से मिलेगी क्षतिपूर्ति, कृषि रक्षक पोर्टल में दर्ज करनी होगी शिकायत
छत्तीसगढ़ में अकवान तूफान के कारण प्रभावित हुई फसल पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 6:54 PM IST
रायपुर : चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से हुई असामयिक वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खड़ी एवं कटाई के बाद खेतों तथा खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें. साथ ही चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा दावा राशि का लाभ मिल सके.
सरकार ने किसानों को किया आश्वस्त
कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि चक्रवाती तूफान अकवान के कारण जिले में असामयिक वर्षा हुई है.इससे विशेष रूप से धान की कटाई कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं.खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल के बारिश में भींगने और अधिक नमी के कारण खराब होने की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि समय रहते फसल की सुरक्षा के उपाय अपनाएं और नुकसान होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें. वहीं सीएम साय ने भी किसानों से किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराने की अपील की है.
किसानों को किसी भी तरह से घबराने की कोई जरुरत नहीं है.तूफान के कारण किसानों की फसल प्रभावित हो सकती है.ऐसे में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसानों के नुकसान का आंकलन करें.सर्वे के बाद सूची तैयार करें और किसानों को फसल बीमा के तहत लाभांवित किया जाएगा.इसके पहले भी चक्रवात के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ था,उसमें भी सरकार ने सर्वे करवाकर राहत पहुंचाई थी- विष्णुदेव साय,सीएम छग
फसल नुकसान की सूचना देने के लिए 72 घंटे की समय-सीमा महत्वपूर्ण
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय-सीमा में देना अत्यंत आवश्यक है. जिन किसानों की बीमित फसल को चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा से नुकसान पहुंचा है, वे नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर इसकी सूचना दर्ज कराएं. समय पर सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 दिनों के भीतर प्रभावित फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा. सर्वेक्षण के दौरान फसल की वास्तविक स्थिति, नुकसान की प्रकृति और क्षति का आकलन कर संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा. इसके आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों के बीमा दावों का निराकरण किया जा सकेगा.
बीमा संबंधी सूचना देते समय आवश्यक दस्तावेज और जानकारी रखें तैयार
कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराते समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने की सलाह दी है.इनमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम, तहसील एवं जिले का नाम, संबंधित खेत का खसरा नंबर, बीमित फसल का नाम, बीमा पॉलिसी नंबर तथा फसल को हुए नुकसान का विवरण और नुकसान की तारीख शामिल हैं. इन जानकारियों के उपलब्ध रहने से बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करने और आगे की जांच एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी.किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीमा संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें और शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राप्त संदर्भ संख्या भी संभालकर रखें.
समय पर सूचना देकर बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करें किसान
कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान की जानकारी देने में किसी प्रकार की देरी न करें. विशेष रूप से कटाई के बाद खेतों में रखी बीमित फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर निर्धारित माध्यम से सूचना दर्ज कराना आवश्यक है. समय-सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित बीमा दावे की पात्रता प्रभावित हो सकती है. विभाग ने कहा है कि किसानों की मेहनत से तैयार फसल की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. किसान मौसम की परिस्थितियों के प्रति सजग रहें, कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करें. फसल क्षति की स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी को सूचित करें, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता मिल सके.
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