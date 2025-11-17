बस्तर दौरे पर CM साय, कोंडागांव में 127 करोड़ के 61 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, जगदलपुर में छात्रों को परोसा भोजन
बस्तर हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में पहुंचे CM साय ने बच्चों को खाना परोसा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 9:02 PM IST
बस्तर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को बस्तर संभाग के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने जगदलपुर और कोंडागांव में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जगदलपुर बस्तर के शिक्षा इतिहास के लिए यह खास दिन बन गया. एक सदी पूरे कर चुके बस्तर हाई स्कूल ने अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत की, और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना पूरा परिसर बना. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह का उद्घाटन करते हुए न सिर्फ सौ साल की इस विरासत को नमन किया. बल्कि भविष्य की दिशा भी स्पष्ट की.
न्योता भोज से शुरुआत: मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि डेढ़ करोड़ करोड़ रुपये की लागत से स्कूल भवन का व्यापक जीर्णोद्धार कराया जाएगा और साथ ही नए हॉस्टल भवन का निर्माण भी किया जाएगा. ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके. तीन दिवसीय इस शताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत ‘न्यौता भोज’ से हुई. जहां मुख्यमंत्री स्वयं बच्चों के बीच पहुंचे और स्कूली विद्यार्थियों को भोजन परोसा.
बिजली बिल पर कहा, थोड़ा इंतजार करें: शताब्दी समारोह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर में शिक्षा के नए दौर का उद्घोष बनकर सामने आया है. जहां सौ साल पुरानी परंपरा, आधुनिक सुविधाओं के साथ नया अध्याय लिखने की तैयारी में है. साथ ही बस्तर में बनी नक्सलवाद पर फ़िल्म माटी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म देखने के बाद टैक्स फ्री करेंगे. बहुत सारी अच्छी फिल्म को हमने टैक्स फ्री किया है. इसके अलावा बिजली बिल हाफ योजना शुरु करने के लिए और इंतज़ार करने की बात कही.
कोंडागांव में आयोजन: बुढ़ादेव महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोंडागांव भी पहुंचे. यहां उन्होंने कुल 127 करोड़ रुपये की लागत से तैयार और स्वीकृत 61 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 35 पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण किया, जिनकी कुल लागत लगभग 43 करोड़ 45 लाख रुपये है.
गांव-गांव तक पहुंचेगा विकास: लोकार्पण के साथ ही 26 नए कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया गया, जिन पर करीब 83 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. CM ने कहा कि ये विकास कार्य कोंडागांव की प्रगति और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की दिशा में एक मजबूत कदम हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंच से जिलेवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना है.
CM ने बुढ़ादेव महोत्सव जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक आयोजनों को समाज की एकजुटता और पहचान का प्रतीक बताते हुए इसकी सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं. सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किया गया.