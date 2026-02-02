ETV Bharat / state

कोरबा में नए बीजेपी दफ्तर का सीएम विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, बताया कार्यकर्ताओं का मंदिर

मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता यहां पार्टी की रीति नीति और रणनीति सीखेंगे.

new BJP office will be built
कोरबा (ETV Bharat)
कोरबा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ कोरबा पहुंचे. सीएम साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहां बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का भूमिपूजन किया. जिले के रिसदी चौक के समीप बीजेपी के नए कार्यालय का निर्माण होगा, जो पौने दो एकड़ जमीन पर बनेगा. यह प्रदेश का सबसे बड़ा बीजेपी का कार्यालय होगा.

सीएम ने इस कार्यालय का भूमि पूजन करने के बाद आम लोगों को संबोधित किया. सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मंदिर बनने जा रहा है. जितना बड़ा कार्यालय बनेगा, उससे भी बड़ा संगठन जिले में होना चाहिए. सीएम ने कहा कि लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, इसलिए कार्यालय की जरूरत है. इसे देखते हुए ही इस कार्यालय की नींव रखी जा रही है.

वर्तमान कार्यालय छोटा

सीएम साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यालय कोरबा जिले में मौजूद है, वह काफी छोटा है. इसलिए नए कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, आज उसका भूमि पूजन किया गया है. सीएम ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अखिल जमवाल मंत्री और विधायक लखनलाल देवांगन कैबिनेट अजय जामवाल, मंत्री लखनलाल देवांगन, राजेश देवांगन सहित महापौर संजू देवी व सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. सभी की मौजूदगी में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है ये खुशी की बात है.

सीएम ने कहा कि नए भवन के बन जाने से पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति यहां सीखेंगे. सरकार की योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम करेंगे. धान खरीदी से जुड़े सवालों पर सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया. फिर चाहे वह 2 लाख किसानों का धान नहीं बिक पाने का मुद्दा हो या फिर धान का चूहों के द्वारा खाने का मामला. इन सवालों पर वह बिना जवाब दिए वापस लौट गए.

सरोज पांडेय ने कहा कार्यकर्ताओं में उत्साह थोड़ा काम

भूमिपूजन के कार्यक्रम में कोरबा पहुंचीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा, मंच पर मैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ बैठी थी. जिनसे चर्चा हो रही थी कि जितना बड़ा यह कार्यक्रम है जितने बड़े भवन का निर्माण हो रहा है. उसकी तुलना में कार्यकर्ता में उत्साह थोड़ा काम है. यह कार्यालय आप लोगों के लिए बन रहा है. कार्यकर्ता में थोड़ा और उत्साह होना चाहिए. नया और भव्य कार्यालय जिले में बन रहा है. इसके लिए वर्तमान जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई.

भीड़ कम देख जिलाध्यक्ष ने लंच बंद करवाने को कहा

कार्यक्रम का आयोजन उसी स्थान पर किया गया था, जहां कार्यालय का निर्माण किया जाना है. रिसदी चौक में यह कार्यक्रम आयोजित था. मंच पर कोरबा जिले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी मौजूद थे. अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी कि कोरबा में पुराने कार्यालय का लोकार्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे ने किया था. अब इस नवीन कार्यालय का भूमिपूजन सीएम ने किया है. जिले के लिए यह बेहद हर्ष का विषय है. भाजपा जिला अध्यक्ष ने मंच के सामने खाली कुर्सियों देखी तो मंच से ही आह्वान करते हुए कहा कि लंच को थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया जाए और सारे कार्यकर्ता कुर्सियों पर बैठ जाएं.

