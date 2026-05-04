सुशासन तिहार के चौथे दिन कबीरधाम जिले में CM साय, बच्चे का नामकरण किया, मजदूरों के साथ बोरे-बासी खाते दिखे
सुशासन तिहार के तहत कमराखोल पहुंचे सीएम साय ने आम पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, आंगनबाड़ी में एक बच्ची ऐश्वर्या को दिया चॉकलेट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 4, 2026 at 5:44 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के चौथे दिन कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान वे आदिवासी वनांचल क्षेत्र कमराखोल और लोखान गांव पहुंचे. अचानक दौरा कर प्रशासनिक अमले और ग्रामीणों को चौंका दिया. पंडरिया विधायक भावना बोहरा, कलेक्टर, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान सीएम साय ने निर्माणाधीन मकान में 'रानी मिस्त्री' के साथ ईंट जोड़ाई की. साथ ही एक बच्चे का नामकरण भी किया.
मजदूरों के साथ किया श्रमदान, खाया बोरे-बासी
सीएम सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे. परिवार से बात कर उन्होंने योजनाओं की जमीनी स्थिति जानी. वहीं गांव में निर्माण कार्य के दौरान सीएम ने “रानी मिस्त्री” महिलाओं के साथ ईंट जोड़ाई में हाथ बंटाया. इसके बाद महुआ पेड़ के नीचे बैठकर मजदूरों के साथ बोरे-बासी, चना भाजी और आमा चटनी का स्वाद लिया.
सुशासन का मतलब सिर्फ योजना बनाना नहीं, उसे जमीन पर लागू करना है. जनता के साथ संवाद और भागीदारी जरूरी है, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
आम के पेड़ के नीचे चौपाल
कमराखोल गांव में आम के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर सीएम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों की समस्याएं भी सुनीं. मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कई समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया.
नवजात का नाम रखा, आंगनबाड़ी भी पहुंचे
चौपाल के दौरान गांव की एक महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर पहुंची और सीएम से नामकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री साय ने बच्चे का नाम “रवि शंकर” रखा और 1000 रुपये भेंट भी किए. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से मिलकर सीएम ने समय बिताया और ऐश्वर्या नाम की बच्ची को चॉकलेट दिया. उन्होंने बच्चों के पोषण और शिक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
पानी की समस्या पर तुरंत निर्देश
चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या की जानकारी दी. इस पर सीएम ने अधिकारियों को 26 गांवों के लिए प्रस्तावित जल योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए.
गृह प्रवेश में शामिल हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री साय कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के ग्राम लोखान भी पहुंचे. यहां वे एक ग्रामीण के नए घर के गृह प्रवेश में शामिल हुए और पूजा-अर्चना कराई. यह घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था.