जनदर्शन या जनता का इम्तिहान : कहीं दिखी बेरोजगार युवाओं की सिसकियां, तो कहीं सब कुछ गवां चुके व्यापारियों का दर्द

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास में लगा जनदर्शन का दरबार एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये छत्तीसगढ़ के टूटे सपनों, धुंधली उम्मीदों और बरसों से इंसाफ की बांट जोहते लोगों की आस था. कहीं ढाई साल से नौकरी का इंतजार कर रहे युवा अपनी डिग्रियों के साथ आंसू लिए खड़े थे, तो कहीं 45 साल से मुआवजे के लिए भटकता बूढ़ा किसान कांपते हाथों से आवेदन लेकर सीएम के दरबार में जाने का इंतजार कर रहा था.

जनदर्शन में जुटी उम्मीद

जनदर्शन में 84 उजड़े दुकानदार, 32 साल की कमाई के लिए लड़ता मजदूर, चिटफंड में लुटे 5 लाख परिवारों का दर्द, खेत तक जाने का रास्ता खो चुका किसान, 15 साल से एक कागज के लिए भटकता आम आदमी और 3 बजे रात से उम्मीद का सफर तय कर आए ग्रामीण एक जगह इकट्ठे थे. सबकी आंखों में एक ही सवाल था “क्या इस राज्य में इंसाफ अब भी एक आश्वासन बनकर रह गया है?” जनदर्शन की कतार में खड़े लोग सिर्फ फरियादी नहीं थे बल्कि ये छत्तीसगढ़ के उस सिस्टम का हिस्सा थे, जिसमें फाइलें चलती हैं, लेकिन जिंदगी फैसले के इंतजार में अटकी रहती है.

केस नंबर 1

“भगवान से मिलना आसान, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं!” — जनदर्शन में जनता का टूटा सब्र



मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में उस वक्त लोगों का सब्र जवाब दे गया, जब सुबह 11 बजे से लाइन में लगे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोग दोपहर 2 बजे तक भी अंदर नहीं जा सके. इस अव्यवस्था को लेकर जनदर्शन में पहुंचे विनोद कुमार ने शासन-प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहां न पानी की व्यवस्था है, न बैठने की, और न ही इंसानियत की.भगवान से मंदिर में जाकर मिलना आसान है, लेकिन यहां के ‘विष्णु देव साय भगवान’ से मिलना उससे भी मुश्किल हो गया है.



केस नंबर 2

“चार एकड़ ज़मीन पर संग्राम: तिल्दा से रायपुर तक न्याय की गुहार, आश्वासन में उलझा राज कुमार अग्रवाल”



तिल्दा से रायपुर तक एक आम नागरिक की लड़ाई अब सरकार के दरवाज़े पर आकर अटक गई है. उर्दू सिंधी पंचायत को आवंटित की गई चार एकड़ ज़मीन को निरस्त कराने की मांग लेकर जनदर्शन पहुंचे राज कुमार अग्रवाल का कहना है कि यह आवंटन नियमों और जरूरत से कहीं ज़्यादा किया गया है.कांग्रेस शासन में एक एकड़ की मांग थी, लेकिन बाद में चार एकड़ जमीन दे दी गई.इसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, और उसे निरस्त करने की मांग की है. मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ।





केस नंबर 3

ढाई साल से अधर में लटकी ज़िंदगी: पास होकर भी नहीं मिली नौकरी, मानसिक और आर्थिक संकट में 500 से ज्यादा युवा



“हम पास हो चुके हैं, हमारी स्क्रूटनी भी हो चुकी है, हमें संस्था भी अलॉट हो चुकी है… फिर भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही…” ये दर्द है उन सैकड़ों युवाओं का है, जो साल 2023 में निकली प्रशिक्षक अधिकारी भर्ती परीक्षा पास करने के बावजूद आज तक नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जनदर्शन में पहुंचे अभ्यर्थी राकेश ने बताया कि 920 पदों में से केवल 416 की ही नियुक्ति हुई, बाकी पदों को कोर्ट केस और रोस्टर का हवाला देकर रोक दिया गया है. जबकि आवेदन में साफ लिखा है कि कई मामलों का निराकरण हो चुका है और पात्र अभ्यर्थियों की DVC एवं स्क्रूटनी भी पूरी हो चुकी है. कुछ युवाओं ने नई नौकरी के भरोसे अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन अब वे ढाई साल से बेरोजगारी, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. RTI में रोस्टर पर सवाल पूछने पर जवाब मिलता है — “आपका सवाल काल्पनिक है”, जो इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय और पीड़ादायक बना देता है.





केस नंबर 4

“पहले उजाड़ा, फिर नीलाम कर दिया हमारा हक!” — 84 दुकानदारों से सरकार का विश्वासघात, दो साल से सड़क पर हैं 40 साल पुराने कारोबारी



“हमसे हमारी दुकानें छीन लीं, अब हमारे ही हक को टेंडर में बेच दिया…” — बिलासपुर से मुख्यमंत्री जनदर्शन पहुंचे राजेश गुप्ता की यह पीड़ा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 84 उजड़े परिवारों की आवाज है. 15 मई 2024 को नगर निगम ने बलपूर्वक उनकी दुकानें तोड़ दीं और वादा किया कि नया परिसर बनते ही व्यवस्थापन के तहत पहले इन्हीं लोगों को दुकानें दी जाएंगी.लेकिन आज, जब परिसर बनकर तैयार है, तो सरकार और निगम ने मिलकर व्यवस्थापन को ही रद्दी में डाल दिया.इसके बाद 25 हजार मासिक बेस प्राइस पर ओपन टेंडर निकाल दिया, ताकि पैसे वाले व्यापारी अंदर घुसें और असली हकदार बाहर ही भटकते रहें. 40–45 साल से जिस जगह ईमानदारी से रोजी-रोटी चल रही थी, आज उन्हीं दुकानदारों को भीख की तरह टेंडर भरने को कहा जा रहा है. दो साल से बेरोज़गार ये परिवार कोर्ट तक गए, वहां से भी आदेश हुआ कि इन्हें प्राथमिकता दी जाए. लेकिन अफसरशाही ने कोर्ट के आदेशों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया.अब सवाल ये नहीं कि दुकान किसे मिलेगी.सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में उजड़े लोगों को उनका हक भी नीलामी में खरीदना पड़ेगा?

