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जबलपुर क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट, वाटर स्पोर्टस स्थल की सुरक्षा ऑडिट, सीएम साय ने दिए सख्त निर्देश

जबलपुर क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं

Jabalpur cruise accident impacts Chhattisgarh
जबलपुर क्रूज हादसे का छत्तीसगढ़ में असर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: गुरुवार को जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज पलट गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. 28 लोगों को बचाया गया. जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है. इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. खासकर वाटस स्पोर्ट्स से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा मानकों की चेकिंग की जा रही है. सीएम साय ने निर्देश जारी कर कहा है कि वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

वाटर स्पोर्टस वाले स्थलों की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश

सीएम विष्णुदेव साय ने धमतरी, कोरबा और जशपुर समेत सभी जिलों के कलेक्टर को खास निर्देश जारी किया है. उन्होंने निर्देश में कहा है कि जिन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट किया जाए. इस तरह के स्थलों पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाए.

वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर जांच हो तेज

सीएम साय ने निर्देश में यह भी कहा है कि सभी वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर सतत निगरानी और जांच की जानी चाहिए. यहां प्रशिक्षित और वाटर स्पोर्ट्स की सुरक्षा से जुड़े ट्रेन्ड लोगों की तैनाती होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन के इंतजाम किए जाए. इन स्थलों पर रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता मुहैया कराई जाए.

राज्य शासन नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है. इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मानक अनुरूप संचालित हों, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निर्देश में साफ किया है कि वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच कराई जानी चाहिए. इसकी समय समय पर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जानी चाहिए. सतर्कता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर हम इन जगहों पर सुरक्षा पुख्ता कर सकते हैं.

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