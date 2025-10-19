ETV Bharat / state

जशपुर में रौतिया समाज के सोहराई-कर्मा महोत्सव में पहुंचे CM साय, प्रदेशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं

CM साय ने प्रदेशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हम चाहे जितने भी आधुनिक और शिक्षित क्यों न बन जाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हमारी पहचान है. पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है.” - विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

रौतिया समाज की तारीफ: मुख्यमंत्री ने कहा कि रौतिया समाज ने हमेशा त्याग और परिश्रम का परिचय दिया है. जशपुर रियासत के उत्थान से लेकर देश की आजादी की लड़ाई में इस समाज की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि, कर्मा और सोहराई जैसे पर्व हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति-पूजक परंपरा के प्रतीक हैं, जिन्हें सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है.

जशपुर में रौतिया समाज के सोहराई-कर्मा महोत्सव में पहुंचे CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश के रौतिया समाज की ओर से कुनकुरी के कंडोरा में आयोजित भव्य सोहराई-कर्मा महोत्सव में रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. उन्होंने समाज की गौरवशाली विरासत, जशपुर रियासत के इतिहास और देश की स्वतंत्रता में रौतिया समाज के योगदान का जिक्र किया. इसके अलावा कई घोषणाएं की. सीएम ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी.

रौतिया समाज का सोहराई-कर्मा महोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिनाई उपलब्धि: साय ने बताया कि अब तक 18 लाख मकानों का निर्माण, धान खरीदी पर बोनस और 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया गया है. इसी तरह तेंदूपत्ता खरीदी और चरण पादुका योजना के माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण के काम हुए हैं. रामलला तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब तक 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन का सौभाग्य मिला.

जशपुर में रौतिया समाज का कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुनकुरी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा: कुनकुरी और जशपुर क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. उन्होंने बताया कि कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके साथ ही रेलवे लाइन सर्वे और निजी क्षेत्र में निवेश से विकास कार्यों को गति मिल रही है. जिले में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए 15,800 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. वहीं हर्राडांड़ में 400 मेगावाट बिजली परियोजना पर काम शुरू हो चुका है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी.

CM साय ने प्रदेशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज की मांगों पर भी मुहर: मुख्यमंत्री ने बताया कि कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र में समाज के सामाजिक भवन निर्माण और कर्मा महोत्सव स्थल पर हाईमास लाइट की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये की मांग की गई है. समाज के उत्थान के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी. रायपुर में रौतिया समाज के सामाजिक भवन को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया.

जशपुर में रौतिया समाज का सोहराई-कर्मा महोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलवाद और विकास पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल समस्या पर भी कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. छत्तीसगढ़ सरकार शांति और विकास दोनों मोर्चों पर मजबूती से काम कर रही है. जनता का सहयोग और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

सोहराई-कर्मा महोत्सव में पहुंचे CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री ने दी पर्वों की शुभकामनाएं: कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री साय ने जनसमूह और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि “ये पर्व खुशहाली, एकता और सामाजिक समरसता के प्रतीक है. हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास और संस्कृति का आदर्श राज्य बनाएं.