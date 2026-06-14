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जापान में लहराया तिरंगा, रायपुर में हुआ सम्मान, एशिया कप विजेता हॉकी स्टार अवि मानिकपुरी से मिले CM साय

एशिया कप विजेता हॉकी स्टार अवि मानिकपुरी से मिले CM साय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भारतीय अंडर-18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अवि को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

रायपुर: जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के अहम खिलाड़ी बिलासपुर के अवि मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ी की उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि प्रदेश की प्रतिभाएं अब विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं दुनिया में दिखा रहीं दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं दुनिया में बना रही पहचान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर रहे हैं. अवि मानिकपुरी की उपलब्धि यह साबित करती है कि अवसर मिलने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं विश्व मंच पर भी चमक सकती हैं.

जापान में स्वर्णिम प्रदर्शन, भारत बना एशिया चैंपियन

हाल ही में जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में बिलासपुर के खिलाड़ी अवि मानिकपुरी ने अहम भूमिका निभाई और देश का नाम रोशन किया.

सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के अधिक अवसर देना हमारा उद्देश्य है- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

बिलासपुर से निकलकर एशिया कप विजेता टीम तक का सफर तय करने वाले अवि मानिकपुरी आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और अवसर मिल जाए तो प्रदेश की प्रतिभाएं दुनिया के किसी भी मंच पर तिरंगा लहरा सकती हैं.