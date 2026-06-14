ETV Bharat / state

जापान में लहराया तिरंगा, रायपुर में हुआ सम्मान, एशिया कप विजेता हॉकी स्टार अवि मानिकपुरी से मिले CM साय

छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं दुनिया में दिखा रहीं दम, हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत को स्वर्ण पदक, बिलासपुर के खिलाड़ी का अहम योगदान

CM Sai honored Avi Manikpuri
एशिया कप विजेता हॉकी स्टार अवि मानिकपुरी से मिले CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के अहम खिलाड़ी बिलासपुर के अवि मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ी की उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि प्रदेश की प्रतिभाएं अब विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

एशिया कप के हीरो का मुख्यमंत्री निवास में सम्मान

भारतीय अंडर-18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अवि को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

CM Sai honored Avi Manikpuri
छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं दुनिया में दिखा रहीं दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं दुनिया में बना रही पहचान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर रहे हैं. अवि मानिकपुरी की उपलब्धि यह साबित करती है कि अवसर मिलने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं विश्व मंच पर भी चमक सकती हैं.

जापान में स्वर्णिम प्रदर्शन, भारत बना एशिया चैंपियन

हाल ही में जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में बिलासपुर के खिलाड़ी अवि मानिकपुरी ने अहम भूमिका निभाई और देश का नाम रोशन किया.

सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के अधिक अवसर देना हमारा उद्देश्य है- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

बिलासपुर से निकलकर एशिया कप विजेता टीम तक का सफर तय करने वाले अवि मानिकपुरी आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और अवसर मिल जाए तो प्रदेश की प्रतिभाएं दुनिया के किसी भी मंच पर तिरंगा लहरा सकती हैं.

म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के प्रवीण कृष्ण जायसवाल, मलेशिया में दिखाएंगे दम
छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का मौका, राजनांदगांव की महक अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की बनी उपकप्तान, CM ने किया सम्मानित
ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन, खिलाड़ियों समेत अग्निवीरों का किया गया सम्मान

TAGGED:

CM SAI HONORED AVI MANIKPURI
HOCKEY ASIA CUP WINNER
एशिया कप विजेता हॉकी
छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं
BILASPUR HOCKY PLAYER AVI MANIKPURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.