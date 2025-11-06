सीएम विष्णुदेव साय ने राजीव गांधी के पुराने बयान पर कांग्रेस को घेरा, कहा बिहार में बनेगी NDA सरकार
सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 4:54 PM IST
रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय ने ओडिशा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के के बयान को दोहराया. विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बयान में कहा था कि दिल्ली से हम 100 रुपए भेजते हैं लेकिन नीचे 15 पैसा पहुंचता है.
कांग्रेस के शासन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार : सीएम साय ने कहा कि यह वो दौर था जब कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया था. लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनधन खातों के माध्यम से सरकार की हर सहायता सीधे जनता तक पहुंच रही है. राजीव गांधी ने खुद माना था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं तो गांव में 15 रुपया ही पहुंचता है. 85 प्रतिशत राशि बीच में लीकेज और कमीशन में चली जाती थी. लेकिन आज समय बदल गया है.
मोदी सरकार ने जनधन योजना के जरिए इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म किया. अब जो भी राशि सरकार देती है, वह सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है.भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए हैं और अब जनता को योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ मिल रहा है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा : ओडिशा जाने से पहले रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बिहार में एनडीए की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर है. कांग्रेस और राजद की सरकारों ने बिहार को भ्रष्टाचार और घोटालों से भर दिया था. यहां तक कि निरीह पशुओं का चारा भी खा गए.जनता सब जानती है, इसलिए इस बार बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा.
"सबका साथ, सबका विश्वास" से मिल रहा समर्थन : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” आज देश की पहचान बन चुका है. देश के हर कोने में भाजपा सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है. इसी विश्वास की ताकत से बिहार में भी एनडीए की सरकार बनना तय है. सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा के विकास मॉडल को राजीव गांधी के दौर की तुलना में पारदर्शी बताया.
