धावक अनिमेष कुजूर की सफलता पर CM साय ने दी बधाई, पिता बोले- बेटे के रिकॉर्ड से मिल रही नई पहचान
धावक अनिमेष कुजूर की सफलता पर CM ने दी बधाई दी है.वहीं बलौदाबाजार पुलिस ने इसे गर्व की बात बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 8:12 PM IST
रायपुर : अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले स्टार धावक अनिमेष कुजूर की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनिमेष और उनके माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.मुख्यमंत्री साय ने अनिमेष की मेहनत और समर्पण को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया.उन्होंने कहा कि अनिमेष की सफलता छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं के लिए एक मिसाल है.
पिता हुए भावुक, बोले- जो मैं नहीं कर पाया वो बेटे ने किया
अनिमेष की सफलता पर सबसे ज्यादा भावुक उनके पिता अमृत कुजूर हैं. अमृत कुजूर खुद कॉलेज के दिनों में एथलीट रहे हैं. उन्होंने लगातार 4 साल तक कॉलेज चैंपियनशिप खेली, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने से आगे नहीं बढ़ पाए.पिता ने कहा, "जो हम नहीं कर पाए, हमने बेटे को उसके पसंद के खेल में पूरी छूट दी.उसी का नतीजा है कि आज बेटा लगातार अच्छा कर रहा है.
बेटे की सफलता के बाद पूरे देश से रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं.पहले लोग मुझे मेरे काम से कम जानते थे, अब बेटे के रिकॉर्ड से ज्यादा जानने लगे हैं. बच्चे के नाम से माता-पिता का नाम रोशन हो, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं- अमृत कुजूर, अनिमेष के पिता
बलौदाबाजार पुलिस परिवार में भी खुशी
अनिमेष के परिवार का बलौदाबाजार से गहरा नाता है.उनके पिता अमृत कुजूर बलौदाबाजार में लंबे समय तक डीएसपी ट्रैफिक रहे और उनकी माता भी पुलिस विभाग में रही हैं. वर्तमान में वे जशपुर में तैनात हैं. इसी जुड़ाव के कारण बलौदाबाजार पुलिस ने भी परिवार को बधाई दी है. पुलिस ने इसे मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का उदाहरण बताया.अनिमेष की यह कामयाबी सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए संदेश है जो सीमित संसाधनों में भी बड़ा सपना देखते हैं.
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