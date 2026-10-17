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धावक अनिमेष कुजूर की सफलता पर CM साय ने दी बधाई, पिता बोले- बेटे के रिकॉर्ड से मिल रही नई पहचान

अनिमेष कुजूर की सफलता पर CM ने दी बधाई ( Etv Bharat )

रायपुर : अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले स्टार धावक अनिमेष कुजूर की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनिमेष और उनके माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.मुख्यमंत्री साय ने अनिमेष की मेहनत और समर्पण को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया.उन्होंने कहा कि अनिमेष की सफलता छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं के लिए एक मिसाल है.

पिता हुए भावुक, बोले- जो मैं नहीं कर पाया वो बेटे ने किया