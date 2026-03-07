UPSC 2025: 35वीं रैंक लाने वाली वैभवी अग्रवाल ने CM साय से की मुलाकात, बाकी सफल अभ्यर्थियों को वीडियो कॉल पर भी दी बधाई
CM साय ने कहा, सभी चयनित युवाओं को बधाई और भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, मुझे विश्वास है ये युवा प्रतिभा-समर्पण से देश सेवा करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 7, 2026 at 6:36 PM IST
रायपुर: UPSC परीक्षा 2025 में छत्तीसगढ़ के सफल अभ्यर्थियों को खुद CM विष्णु देव साय ने बधाई दी है. इनमें सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक हासिल करने वाली वैभवी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री निवास में CM साय से मुलाकात की. वहीं कुछ और अभ्यर्थियों से CM ने वीडियो कॉल पर भी बात की.
मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य संभव
UPSC परीक्षा 2025 में छत्तीसगढ़ की सबसे सफल अभ्यर्थी वैभवी रहीं जिन्होंने 35वीं रैंक हासिल की. CM हाउस में मुख्यमंत्री ने उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. CM ने कहा कि वैभवी अग्रवाल ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और मजबूत संकल्प से यह बड़ी सफलता हासिल की है. उनकी उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है.
वैभवी की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह बताती है कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.- मेहनत की आग में जो खुद को तपाते हैं, वही एक दिन इतिहास बनाते हैं- विष्णुदेव साय, CM
प्रशासनिक सेवा में बेहतर काम करने की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वैभवी अग्रवाल भविष्य में प्रशासनिक सेवा में पूरी निष्ठा से काम करेंगी और देश व समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी. इस मौके पर वैभवी के पिता शीतल अग्रवाल और भाई विनायक भी मौजूद रहे.
वीडियो कॉल के जरिए भी CM ने की बात
वैभवी से मुलाकात के अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल हुए छत्तीसगढ़ के कई अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर भी बात की. उन्होंने खरसिया (रायगढ़) निवासी रौनक अग्रवाल, रायपुर निवासी संजय डहरिया, धमतरी जिले के परसवानी निवासी डायमंड सिंह ध्रुव और एमसीबी जिले की जनकपुर निवासी दर्शना सिंह को बधाई दी.
युवाओं की सफलता प्रदेश के लिए गर्व की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने मेहनत और धैर्य के दम पर प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिससे प्रदेश का मान बढ़ा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और प्रदेश के युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं.
लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं की सफलता लाखों विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और दिशा देती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सफल अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा करेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे.