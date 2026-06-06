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GPM जिले के निमधा गांव में CM साय की चौपाल, नर्सिंग कॉलेज, मिनी स्टेडियम और मंगल भवन बनाने की घोषणा

बिजली व्यवस्था पर डिविजनल इंजीनियर को तत्काल सुधार करने कहा, राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों पर कलेक्टर को कार्रवाई के दिए निर्देश

CM Sai Chaupal GPM
GPM जिले के निमधा गांव में CM साय की चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को GPM जिले के मरवाही विकासखंड स्थित निमधा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने गांव के आम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान CM साय ने नर्सिंग कॉलेज, मिनी स्टेडियम और मंगल भवन बनाने की भी घोषणा की.

नर्सिंग कॉलेज, मिनी स्टेडियम और मंगल भवन बनाने की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेयजल समस्या की शिकायत

चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती, राजस्व मामलों में अनियमितताओं और पेयजल की समस्या को प्रमुखता से उठाया. साथ ही कई स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई और संबंधित डिविजनल इंजीनियर को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए.

कलेक्टर से कहा-कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए. वहीं राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन को स्वयं जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जल जीवन मिशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार में अच्छे से काम नहीं हुआ इसलिए घर-घर तक पानी पहुंचाने में समय लग रहा है लेकिन सुधारने में हम लगे हैं.- विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री

CM Sai Chaupal GPM
नर्सिंग कॉलेज, मिनी स्टेडियम और मंगल भवन बनाने की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्व-सहायता समूह ने दी उपलब्धि की जानकारी

कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों ने मुख्यमंत्री को अपने कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

सीएम ने की कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निमधा गांव में मिनी स्टेडियम निर्माण और सर्व समाज के लिए मंगल भवन निर्माण की घोषणा की. साथ ही कहा कि जिनकी घोषणा नहीं हुई है ऐसे काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे.

अब तक 28 जिलों का किया दौरा

मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका फीडबैक प्राप्त करना है. उन्होंने बताया कि अब तक वे 28 जिलों का दौरा कर चुके हैं और समाधान शिविरों के साथ-साथ अचानक चौपाल लगाकर भी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं.

राज्य को मिला 8 लाख करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री ने नई उद्योग नीति 2024-30 का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में 8 लाख करोड़ रु से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. साथ ही उन्होंने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर बात करते हुए प्रसिद्ध विष्णुभोग चावल के उत्पादन, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने की बात कही.

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