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SIR पर सियासी घमासान, मुख्यमंत्री ने कहा सीबीआई जांच से साफ होगी तस्वीर, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग भाजपा का बंधक है

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है. आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Congress targets BJP over Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी कांग्रेस में ठनी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 9:11 PM IST

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रायपुर: मतदाता पुनरीक्षण मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार इस पर एक न एक विवाद खड़ा हो जा रहा है. मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के सीबीआई से जांच करने के बाबत मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय ने कहा कि इससे सारे मामले साफ हो जाएंगे. वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को बंधक बना लिया है और ज्ञानेश कुमार ने 13 करोड लोगों का नाम गलत तरीके से काटने का काम किया है.

CBI जांच से साफ होगा सबकुछ

SIR को लेकर सीबीआई जांच होने के बाबत पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि सीबीआई जांच होने से सारे तथ्य साफ हो जाएंगे. कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है जबकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है. राहुल गांधी जिस तरीके से कम कर रहे हैं वह देश विरोधी गतिविधि है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सीबीआई जांच की बात शुरू हुई है तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा. इससे पहले 27 सितम्बर को सीएम साय ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया था. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगभग सौ बार चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब बौखलाहट में लगातार देशद्रोही आचरण पर उतारू हो गए हैं. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस अब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने, लगातार झूठ और फरेब की राजनीति कर देश को बदनाम करने में जुटी हुई है.

एसआईआर पर छत्तीसगढ़ में राजनीति (ETV BHARAT)

कांग्रेस कर रही झूठ फैलाने का काम: सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साबित हो गया है कि आयोग में मतभेद संबंधी कांग्रेस के तमाम दावे न केवल खोखले हैं, बल्कि जान-बूझ कर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की राहुल गांधी की सोची-समझी साजिश है. केंद्रीय चुनाव आयोग की संयुक्त प्रेस नोट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. यह फिर से साबित हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ, सनसनी और भ्रम फैलाने का काम कर रही है. उसका झूठ फिर से बेनकाब हो गया है.

अपने संयुक्त बयान में चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि एसआईआर समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए. भारत के चुनाव आयोग की दुनियाभर में साख है. उसकी निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना विपक्ष की हताशा का प्रतीक है. कांग्रेस को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

चुनाव आयोग भाजपा का बंधक है- कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने देश के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भाजपा बंधक बना दिया है. देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नपाक गठबंधन को बेनकाब किया है. देश में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं का नाम काटने का काम एसआईआर से किया गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के साक्ष्य जनता के सामने रखे हैं.

भाजपा और ज्ञानेश कुमार के गठबंधन के खुलासे से भाजपा बौखला गई है. ज्ञानेश कुमार की धांधली से वोट चोरी हुई उसका फायदा भाजपा को मिला है. ऐसी बौखालहट में भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर स्तरहीन राजनीति कर रही है. भाजपा जितनी गंदगी करेगी उतना ही जनता के सामने बेनकाब होगी- सुशील आनंद शुक्ल, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है. जिन्होंने अपने सभी नैतिक और संस्थागत अधिकार खो दिये हैं. एसआईआर के माध्यम से तैयार की जा रही मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता तथा स्वयं एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को लेकर गंभीर चिंताओं के मद्देनजर एसआईआर को तत्काल निलंबित करने की मांग कांग्रेस करती है.

मतदाता सूचियों से हटाये गये 13 करोड़ 30 नामों को तत्काल बहाल करने की मांग करती है. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह खुलेआम की गई वोट चोरी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अंजाम दी गई है. हमारे संविधान और वर्षो की मेहनत से अर्जित लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके इस्तीफे से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा.

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