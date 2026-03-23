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कवर्धा में लोधी समाज को सीएम साय ने दी बड़ी सौगात

रानी अवंतीबाई लोधी के 168 वें बलिदान दिवस के अवसर पर पंडरिया विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए.

CM SAI IN KAWARDHA
कवर्धा में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 10:47 AM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के ग्राम सेमरिया में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया.

रानी अवंती बाई लोधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित लोधी समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे.आयोजन स्थल पर समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में पहुंचते ही वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के साहस को सीएम ने किया याद

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. सीएम ने कहा कि उनका जीवन त्याग, संघर्ष और वीरता का प्रतीक है, जिससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए.

पंडरिया को सीएम साय ने दी कई सौगातें

इस दौरान लोधी समाज और जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कवर्धा में लोधी समाज भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी, साथ ही ग्राम सेमरिया में मिनी स्टेडियम और सहसपुर लोहारा में यज्ञशाला निर्माण की घोषणा भी की.

kabirdham
पंडरिया में लोधी समाज का कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुख्यमंत्री की घोषणाओं से उपस्थित लोगों में हर्ष का माहौल रहा और समाजजनों ने आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को देशभक्ति और सामाजिक एकता के रंग में रंग दिया. अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और सभी ने वीरांगना के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया.

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