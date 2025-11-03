बाइक राइडर बने सीएम साय, सनग्लास और हेलमेट पहनकर दौड़ाई मोटरसाइकिल, दिया ये खास संदेश

ETV Bharat / state

बाइक राइडर बने सीएम साय, सनग्लास और हेलमेट पहनकर दौड़ाई मोटरसाइकिल, दिया ये खास संदेश

रजत जयंती वर्ष पर रायपुर में एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 का भव्य आयोजन भी होने वाला है.

बाइक राइडर बने सीएम साय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 7:57 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 8:33 PM IST

रायपुर: सड़क पर होने वाले हादसे को रोकने के लिए अक्सर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरुकता अभियान चलाया जाता है. पुलिस कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करती रहती है. सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें हेलमेट लगाना जरूरी है जैसे स्लोगन लगाए जाते हैं. शहर के मुख्य चौक चौराहों और चेक पोस्टों पर चेकिंग भी की जाती है. कोशिश यही रहती है कि लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षित सड़कों पर चलें.

सीएम ने वीडियो जारी कर दिया संदेश: सड़क सुरक्षा और हेलमेट की जरुरत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में सीएम खुद बाइक पर सवार होकर निकले हैं. सीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए पहले तो हैंड गलब्स पहने और हेलमेट लगाया. सीएम ने वीडियो के जरिए ये बताया कि ट्रैफिक नियमों का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए. रोड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अपना और रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए. हमारी एक गलती हादसों को दावत दे सकती है.

बाइक राइडर बने सीएम साय (ETV Bharat)

सीएम का जुदा अंदाज: जारी किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बाइकर के ड्रेस में नजर आ रहे हैं. हमेशा कुर्ता पायजामा पहनने वाले सीएम यहां पूरी तरह से अलग अंदाज में नजर आते हैं. सीएम पैंट शर्ट में बाइक की सवारी करते हैं. हालाकि उनके शर्ट पर कुछ कंपनियों के प्रचार भी लगे हुए हैं. लेकिन जिस जागरूकता को उन्होंने छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जारी किया है, वह सड़क पर चलने वाले लोगों को सुरक्षित रखने का एक अच्छा संदेश है. सीएम का बाइक चलाते हुए हुए वीडियो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह वीडियो बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री हेलमेट पहन पर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो के जरिए संदेश: वीडियो में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री घर में से बाहर निकलते हैं फिर चश्मा लगाते हैं उसके बाद हेलमेट पहनते हैं. हाथ में ग्लब्स पहनते हैं उसके बाद बाइक स्टार्ट करते हैं फिर उसे सावधानी पूर्वक चलाते हैं. मुख्यमंत्री सड़क पर और घर के परिसर के भीतर बाइक को चलाते हैं. छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का 25वां साल मना रहा है. 26वें साल में छत्तीसगढ़ पहुंच गया है. ऐसे में सड़क सुरक्षा जागरूकता और युवाओं के बीच इस तरह का संदेश देना जरूरी है.

एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 (ETV Bharat)

एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवम्बर को बड़ा आयोजन स्पोर्टस को लेकर होगा. 8 और 9 नवम्बर को एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैम्पियनशिप 2025 का यह भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा.

युवाओं में अपार ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सही दिशा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. जीवन अनमोल है इसीलिए सड़क पर रेसिंग बिल्कुल ना करें: विष्णु देव साय, सीएम

सीएम की अपील: मुख्यमंत्री ने कहा, रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ ही नई पीढ़ी में अनुशासन, जिम्मेदारी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का भी अवसर है. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा केवल गति से नहीं, बल्कि संयम और संकल्प से पहचाना जाए.

यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है. हम चाहते हैं कि रफ्तार जुनून बने, जोखिम नहीं. यही इस चैम्पियनशिप की असली सोच है: उज्जवल दीपक, छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष

रेसिंग ट्रैक पर दिखेगी दीवानगी: इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि रेसिंग सड़क पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से निर्मित सुरक्षित रेसिंग ट्रैक पर होगी, जहां सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा. दो दिवसीय सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप में देश के शीर्ष राइडर्स हिस्सा लेंगे. एमआरएफ के सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ को देश के मोटर स्पोर्ट्स मानचित्र पर एक नई और सम्मानजनक पहचान दिलाने जा रही है.

एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 (ETV Bharat)


वाहन चलाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए

नियमों का पालन करें: ट्रैफिक नियमों और संकेतों (जैसे ट्रैफिक लाइट, गति सीमा) का पालन करें.

नशे में गाड़ी न चलाएं: शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाना दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है.

हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग करें: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और अन्य वाहनों में सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य है.

हेडलाइट और इंडिकेटर का उपयोग करें: कम रोशनी या कोहरे में हेडलाइट्स और मुड़ने या लेन बदलने के लिए इंडिकेटर्स का प्रयोग करें.

मोबाइल का उपयोग न करें: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है.

सुरक्षित दूरी बनाए रखें: अपनी और आगे वाली गाड़ी के बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर टक्कर न हो.

गति सीमा का पालन करें: तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें.

