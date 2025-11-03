ETV Bharat / state

बाइक राइडर बने सीएम साय, सनग्लास और हेलमेट पहनकर दौड़ाई मोटरसाइकिल, दिया ये खास संदेश

रायपुर: सड़क पर होने वाले हादसे को रोकने के लिए अक्सर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरुकता अभियान चलाया जाता है. पुलिस कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करती रहती है. सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें हेलमेट लगाना जरूरी है जैसे स्लोगन लगाए जाते हैं. शहर के मुख्य चौक चौराहों और चेक पोस्टों पर चेकिंग भी की जाती है. कोशिश यही रहती है कि लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षित सड़कों पर चलें.

सीएम ने वीडियो जारी कर दिया संदेश: सड़क सुरक्षा और हेलमेट की जरुरत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में सीएम खुद बाइक पर सवार होकर निकले हैं. सीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए पहले तो हैंड गलब्स पहने और हेलमेट लगाया. सीएम ने वीडियो के जरिए ये बताया कि ट्रैफिक नियमों का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए. रोड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अपना और रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए. हमारी एक गलती हादसों को दावत दे सकती है.

बाइक राइडर बने सीएम साय (ETV Bharat)

सीएम का जुदा अंदाज: जारी किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बाइकर के ड्रेस में नजर आ रहे हैं. हमेशा कुर्ता पायजामा पहनने वाले सीएम यहां पूरी तरह से अलग अंदाज में नजर आते हैं. सीएम पैंट शर्ट में बाइक की सवारी करते हैं. हालाकि उनके शर्ट पर कुछ कंपनियों के प्रचार भी लगे हुए हैं. लेकिन जिस जागरूकता को उन्होंने छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जारी किया है, वह सड़क पर चलने वाले लोगों को सुरक्षित रखने का एक अच्छा संदेश है. सीएम का बाइक चलाते हुए हुए वीडियो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह वीडियो बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री हेलमेट पहन पर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो के जरिए संदेश: वीडियो में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री घर में से बाहर निकलते हैं फिर चश्मा लगाते हैं उसके बाद हेलमेट पहनते हैं. हाथ में ग्लब्स पहनते हैं उसके बाद बाइक स्टार्ट करते हैं फिर उसे सावधानी पूर्वक चलाते हैं. मुख्यमंत्री सड़क पर और घर के परिसर के भीतर बाइक को चलाते हैं. छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का 25वां साल मना रहा है. 26वें साल में छत्तीसगढ़ पहुंच गया है. ऐसे में सड़क सुरक्षा जागरूकता और युवाओं के बीच इस तरह का संदेश देना जरूरी है.

एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 (ETV Bharat)

एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवम्बर को बड़ा आयोजन स्पोर्टस को लेकर होगा. 8 और 9 नवम्बर को एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैम्पियनशिप 2025 का यह भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा.