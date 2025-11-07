ETV Bharat / state

रायपुर में ‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी, CM साय बोले- छत्तीसगढ़ बनेगा मिड इंडिया का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब

भारत बनेगा सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र: मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. यह मिशन न केवल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है बल्कि युवाओं को सशक्त और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है.

आयोजन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में आगे बनाने की दिशा में कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है. आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस पर ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है.

सेमीकंडक्टर अब मोबाइल, सैटेलाइट, रक्षा प्रणाली और एआई जैसी हर आधुनिक तकनीक का हिस्सा है. ‘मेक इन सिलिकॉन’ जैसी पहल भारत की चिप क्रांति को नई दिशा देगी.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत: सीएम ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमिपूजन हो चुका है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. राज्य में कुशल मानव संसाधन, मजबूत औद्योगिक ढांचा और बेहतर बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इस सेक्टर के लिए आदर्श हैं.

रायपुर में ‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी में शामिल हुए CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी शामिल हुए: मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि आज का दौर टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इकोनॉमी का है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने से विश्वभर में काम प्रभावित हुआ, जिससे पता चलता है कि तकनीक आज जीवन और अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालती है. उन्होंने साउथ कोरिया के तकनीकी विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि “भारत को भी शिक्षा, तकनीक और शोध में निवेश बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनना होगा.

नवाचार, कौशल और काबिलियत ही भविष्य में असली पहचान बनेंगे.- मंत्री ओ.पी. चौधरी

‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी भारत को सेमीकंडक्टर और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है. प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप देश के शैक्षणिक संस्थान शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.- उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा

IIIT नवा रायपुर ने पूरे किए 10 साल: IIIT नवा रायपुर के निदेशक प्रो. ओम प्रकाश व्यास ने संस्थान की 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संस्थान में रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. छात्रों को ट्रेनिंग और उद्योग आधारित परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है.

‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी, IIIT नवा रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI डिजाइन समूह की ओर से आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना और एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है. संगोष्ठी में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, MEMS, क्वांटम डिवाइस और उद्योग-शिक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है.